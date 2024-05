Il campione del mondo Luca Toni tra i talenti che parteciperanno nella Liga Monumental

CARACAS. – “Correre dietro a un pallone, segnare, gioire e soffrire in uno stadio è stata tutta la mia vita e finché mi divertirò continuerò a farlo” é stato uno dei mantra del campione del mondo Luca Toni. Il bomber classe 1977 é tra i convocati della Liga Monumental per la sua prima edizione che prenderá il via questa sera nello stadio capitolino La Rinconada.

Modena, Empoli, Fiorenzuola, Roma, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Bayern Munich, Genoa, Juventus, Al-Naser e Hellas Verona. Quella del centroavanti nato a Modena il 26 maggio 1977 non è proprio la tipica parabola del predestinato. Anzi, questo ragazzone di oltre 1 metro e 90, passa i primi anni tra la cadetteria e la terza serie: quella tra i rognosi difensori del “calcio minore” risulta essere un’utile gavetta per chi poi scriverà pagine di storia italiana a suon di gol fino ad arrivare ad alzare la Coppa del Mondo con gli Azzurri nel 2006 in terra tedesca.

Luca Toni rimase a secco di gol nelle prime quattro partite disputate dalla nazionale di Marcello Lippi, ma si sbloccò sul piú bello: nei quarti di finale contro l’Ucraina quando mise a segno una doppietta nel match vinto per 3-0. Poi la spedizione azzurra coronó il sogno di riportare a casa la coppa dopo tantissimi anni.

Nei prossimi giorni il campione del mondo ci mostrerá il suo fiuto goleador sul campo dello stadio Monumental, nel torneo di calcio 9 ideato dall’italo-venezuelano Vito Recchimurzo. L’appuntamento con Luca Toni é fissato per il 6 giugno.

Il calcio d’inizio di questa prima edizione della Liga Monumental é fissato per stasera con le sfide: Cosa Nostra – Extraterrestres e Vergatarios – Vikingos. La giornata si completerá domani. con Patacones – CLX e Forum Jet – Cacique. In questa giornata l’italianitá sará rappresentata da Cristian Brocchi che giocherá con la squadra “La Cosa Nostra” oggi, mentre domani rinforzerá i Forum Jet.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)