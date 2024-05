“Nuestra Señora de Pompei” e “San Francisco de Asís” disputeranno la finale della categoria Under 14 del “Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES”

CARACAS. – Sará tra “Nuestra Señora de Pompei” e “San Francisco de Asís” l’ultimo atto, della categoria Under 14, del “Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES”. Le due sfide valide per le semifinali hanno decretato come finalisti i “Pompeiani” e i “Presepai”.

La Pompei s’impone per 3 – 0 sulla scuola Bolívar y Garibaldi grazie alle reti di José González, Mauricio Fernández e Juan Blanco. In questo modo, la squadra Under 14 della scuola del rione La Florida allunga la sua scia positiva con tre vittorie in altrettante gare disputate. Mentre la scuola dei “Próceres” subisce la seconda sconfitta consecutiva e dovrá accontentarsi della finalina per il terzo posto.

Nell’altra semifinale, il San Francisco ha superato per 2 – 0 il Patria con reti di Sebastián López e Abraham Waked. Adesso i “presepai” volano nella finalissima sognando di portare a casa la coppa della prima edizione del “Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES”. I “Patrioti” hanno lottato durante tutta la partita tentando in tutti i modi di ristabilire la paritá spinti dalla grinta e giocate del loro capitano Isaac Grajales, ma sfortunatamente la dea bendata non era dalla loro parte,

Il programma di sabato del “Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES”.nella categoria Under 14 sará il seguente:

Finale per il 5º posto: Colegio Agustín Codazzi – Colegio San Marcos Evangelista

Finale per il 3º posto: Colegio Bolívar y Garibaldi – Colegio Patria

Finale: Colegio Nuestra Señora de Pompei – Colegio San Francisco

Il “Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES”, categoria Under 18, proseguirá domani con le semifinali: “Colegio San Francisco de Asís” – “Colegio San Marcos Evangelista” e “Colegio Bolivar y Garibaldi” – “Colegio Nuestra Señora de Pompei”: le gare sono in programma alle 15:30 e 16:30 rispettivamente sul campo del Centro Italiano Venezolano di Caracas.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)