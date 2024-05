Calcio, ufficiale: Thiago Motta saluta il Bologna, non rinnoverà

ROMA. – “Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l`intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Con questa nota ufficiale sul proprio sito, il Bologna ha annunciato l’addio a fine stagione del tecnico, ormai promesso alla Juventus. “In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente”, dichiara il Presidente Joey Saputo, “che ha dato alla squadra un`identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro”.

(Adx /askanews)