Rai: Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia

Roma, 16 mag. (askanews) – In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, venerdì 17 maggio, Rai propone – attraverso iniziative editoriali televisive, radiofoniche e digital – una riflessione sulle discriminazioni che ancora oggi moltissime persone sono costrette a subire sulla base del loro orientamento sessuale.

Approfondimenti sul tema della Giornata sono previsti nei programmi di Rai 1 “Unomattina”, alle 8.35, e “La vita in diretta”, alle 17.05, e nella trasmissione “I fatti vostri”, su Rai 2. Su Rai 3, invece, se ne parla ad “Agorà” in onda alle 8.00, mentre in prima serata verrà trasmesso il film di Gianni Amelio “Il signore delle formiche”, la vera storia di Aldo Braibanti, intellettuale e scrittore, omosessuale dichiarato, finito negli anni `60 al centro di un processo controverso, per il plagio di un ventenne.

Servizi dedicati alla Giornata saranno in scaletta nelle edizioni principali dei Telegiornali e nei Giornali Radio.

Sulla piattaforma RaiPlay saranno presenti numerosi contenuti a partire dalla serie in esclusiva “L’età dell’ira”, ispirata al romanzo di Nando Lopez, sui temi di omofobia, formazione dell’identità sessuale, rabbia adolescenziale e violenza domestica.

Tra i film “Dietro i candelabri”, regia di Steven Soderbergh (2013); “Arianna”, di Carlo Lavagna (2015); “Un bacio” di Ivan Cotroneo (2016); “Butterflies in Berlin” di Monica Manganelli (2019). Tra i documentari, “C’è un soffio di vita soltanto” (2021), “Tuttinsieme” (2020).

Sarà, inoltre, disponibile la collezione dal titolo “Stop omofobia”, con reportage, film e documentari sulla conquista dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali.

RaiPlay Sound, tra i vari contenuti audio, esporrà in home page il ritratto di Harvey Milk da “Wikiradio”; l`intervista alla scrittrice transgender Valeri Notari da “Il cavallo e la torre”; “Corpi in fuga”, da “Expat”. Tra gli audio-documentari “Dalla vergogna all’orgoglio – 50 anni dai moti di Stonewall” e “Alba, l’identità accordata”.

Per la radio, la programmazione di Radio 1 prevede approfondimenti in “Hashtag”, alle 10.05, e “Wannabe. Il futuro che vorrei”, alle 15.30.

