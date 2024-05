Rai Italia, 16 maggio: A Casa Italia le due guerre e il Senegal di Martone

Dallo scenario di guerra sempre più grave sia sul fronte ucraino che medio orientale ad un viaggio alla scoperta del Senegal, questi i temi da cui partirà la puntata di Casa Italia in onda domani 16 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

In Medio Oriente nessun accordo ancora per il rilascio degli ostaggi mentre prosegue l’operazione dell’esercito israeliano a Rafah, Stati Uniti e Comunità Internazionale rimangono contrari. Ancora raid aerei e artiglieria pesante sui quartieri centrali e orientali evacuati giorni fa, mentre oltre 360mila civili sono in fuga. Gli aiuti umanitari e le forniture di cibo sono bloccati ai valichi. Sul fronte ucraino l’esercito russo continua ad attaccare il versante orientale, nella regione di Kharkiv, ottenendo risultati tattici e cercando di allungare la linea del fronte.

Pesante, intanto, la dichiarazione del Ministro degli Esteri russo Lavrov: “se l’occidente vuole combattere, Mosca è pronta”. Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, farà il punto con Ilario Piagnerelli, inviato Rai News24 in Ucraina, Maria Gianniti, corrispondente dalla sede di Gerusalemme e i giornalisti, Andrea Sceresini e Fausto Biloslavo.

Attraversando le acque dell’Oceano Atlantico si andrà alla scoperta del Senegal, un paese colorato, dalle spiagge incontaminate e dallo spirito ospitale dei suoi oltre 17 milioni di abitanti, è il paese più occidentale del Continente Africano. Importante meta turistica è uno degli Stati, con alla guida un Presidente tra i più giovani della storia del Senegal, con l’economia più stabile dell’Africa sub sahariana poggiando le sue finanze sull’estrazione di petrolio e gas ma anche su un turismo più etico scelto da oltre 3.800 italiani residenti nel paese, secondo i dati Aire.

Ancora pesante il problema della disoccupazione giovanile soprattutto nei settori tradizionali di pesca e agricoltura. E con oltre 112mila presenze, la comunità senegalese sceglie l’Italia, anche grazie ai rapporti bilaterali favorevoli e in fase di consolidamento sul piano politico, culturale e della cooperazione allo sviluppo.

La promozione del Sistema Italia prosegue con le iniziative dell’Ambasciata d’Italia in Senegal, come la proiezione a Dakar di ‘Io Capitano’ il film di Matteo Garrone, girato parzialmente in terra senegalese. Roberta Ammendola dialogherà con Caterina Bertolini, Ambasciatrice d’Italia in Senegal e Gaia Ballerini, ricercatrice Università di Bologna.

Si andrà, con Carlo Gentile, sul tappeto rosso del 77° Festival del Cinema di Cannes per vivere da vicino le pellicole, i personaggi e le emozioni della kermesse. Ad aprire il Festival la consegna della Palma d’Oro alla grande Meryl Streep e grande attesa per l’Italia che si presenta in concorso con Parthenope di Paolo Sorrentino.

Si volterà pagina, poi, per parlare di moda e disabilità, anche quella non immediatamente visibile come l’autismo a pochi giorni dalla sfilata “Hallo Spaceboys”, tenutasi presso la Protomoteca in Campidoglio, nata dall’incontro con l’Associazione ‘Modelli si Nasce’ e l’Assessorato ai grandi eventi del Comune di Roma e ispirata al film di David Bowie, “L’uomo che cadde sulla terra’, a metà strada tra magia e dispotismo. Un nuovo colore per lo spettro autistico abbattendo la diffidenza ed il timore nei confronti di questa patologia.

Si chiuderà in nota con l’intervista di Maria Cristina Zoppa ad Annalisa, grintosa protagonista della scena musicale italiana, reduce dal successo del concerto all’Arena di Verona.

