Calcio venezuelano: Carabobo, Portuguesa, Metropolitanos e UCV sognano un posto in finale

CARACAS. – Manca poco per conoscere chi saranno i protagonista della finalissima del Torneo Apertura de la Liga Futve: da una parte ci sono Metropolitanos ed UCV che lottano per chiudere al primo posto del “Quadrangolare A” e dall’altra Carabobo e Portuguesa in quello “B”.

Nello stadio Olimpico vittoria in rimonta del Metropolitanos sul Deportivo La Guaira. I “Naranjas” si sono portati in vantaggio grazie ad Edder Farías (12’), poi ci ha pensato Angelo Lucena con una doppietta (21’ e 27’ su calcio di rigore) ha regalato la vittoria alla squadra “viola”. Questa prestazione, ha permesso a Lucena di aggiudicarsi il premio di miglior giocatore della giornata. Metropolitanos ha chiuso la gara in 10 uomini a causa dell’espulsione di Marco Bustillo (64’).

Goleada 4 – 0 dell’UCV su l’Inter de Barinas. Per il cosiddetto “conjunto tricolor” sono andati a segno Jesús Vargas (10’, doppietta di Joel Infante (17’ e 78’) e autorete di Juan Muriel (21’).

La classifica del girone A vede al comando Metropolitanos con 10 punti seguono UCV con 8, La Guaira con 3 e Inter de Barinas con 1.

Nel quadrangolare B, pareggio 1 – 1 tra Carabobo e Puerto Cabello nello stadio Misael Delgado. I “porteños” si sono portati in vantaggio con Richard Celis (66’), i “granates” hanno trovato il pari con Miguel Ángel Pería (69’).

Nella gara che ha completato la giornata, vittoria all’ultimo respiro in trasferta 3-4 del Portuguesa in casa dell’Angostura. Per il “torbellino auriazul” sono andati a segno Aldry Contreras (9’) e doppietta di Ronny Maza (61’ e su calcio di rigore al 90+5’), mentre per il “Penta” hanno gonfiato la rete avversaria Diego Echeverri (31’ e 74’), Johan Moreno su calcio di rigore (41’) e Ronaldo Peña (90+8’).

Nel quadrangolare B la situazione é la seguente Carabobo é in cima alla classifica con 8, alle sue spalle ci sono Portuguesa con 5, Angostura e Puerto Cabello con 3.

Nella prossima giornata sono in programma: Metropolitanos – UCV, Deportivo La Guaira – Inter de Barinas, Carabobo – Angostura e Academia Puerto Cabello – Portuguesa. Gli orari saranno definiti nei prossimi giorni.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)