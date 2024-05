Rai Italia, 13 maggio: a Casa Italia, il Salone del libro di Torino e le case del 2030

Dai saloni dell’editoria, importanti vetrine per gli autori di tutto il mondo, alla filiera produttiva di cemento, questi i temi con cui partirà la puntata di Casa Italia in onda lunedì 13 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Si partirà dalla Fiera Internazionale del libro di Varsavia dove l’Italia sarà, per la prima volta, ospite d’onore, dal 23 al 26 maggio prossimi e se ne parlerà con l’Ambasciatore Luca Franchetti Pardo, per arrivare a Torino che anche quest’anno apre le porte alla cultura della lettura con il Salone Internazionale del libro, che, per la sua trentaseiesima edizione, si firma con un titolo suggestivo ‘Vita immaginaria’, preso in prestito dal libro di Natalia Ginzburg. A guidare la manifestazione, proiettata verso l’Europa e il mondo, per la prima volta dal 1988 una donna, Annalena Benini.

Letteratura, filosofia, scienza, fumetti, giornalismo, un appuntamento circolare di cultura e civiltà con numeri che parlano di 2000 ospiti da ogni parte del mondo per 1200 eventi. Lo scorso anno sono passati per il Lingotto di Torino 215000 visitatori. E finalmente, la grande letteratura italiana, dopo 36 anni, prende posto sul palco d’onore anche a Berlino per la Buchmess di Francoforte. Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, ne parlerà con Gaia Cenciarelli, traduttrice e scrittrice, Filippo La Porta, critico letterario e Giovanni Peresson, responsabile ufficio studi AIE.

Si volterà pagina, poi, per parlare del materiale più utilizzato al mondo dopo l’acqua: il cemento. Materiale imprescindibile per lo sviluppo urbano, e in continua evoluzione, che ha visto il suo consumo negli ultimi dieci anni superare i 4 miliardi di tonnellate, con una produzione annua di circa 14 miliardi di metri cubi di calcestruzzo. Un mercato che ha raggiunto 329 miliardi di dollari nel 2021 e che si stima possa arrivare a valere 443 miliardi nel 2027.

Alla Cina il primato di maggior consumatore di cemento, mentre l’Italia, dopo la Germania, è il secondo paese europeo per consumo, con 19 milioni di tonnellate, per un fatturato di 13,3 miliardi di euro. Ma la Comunità Europea ha lanciato una sfida, accolta dall’industria di settore, di creare un modello di produzione sempre più sostenibile, recuperando materiali e l’energia, a favore dell’ambiente e della sicurezza. Roberta Ammendola farà il punto con Nicola Zampella, Direttore Generale Federbeton e Anna Laura Pisello, Università di Perugia.

Questa la programmazione nel mondo:

NEW YORK/TORONTO 13 maggio h 16.45

LOS ANGELES 13 maggio h 13.45

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 13 maggio h 17.45

SYDNEY 13 maggio h 17

PECHINO/PERTH 13 maggio h 15

JOHANNESBURG 13 maggio h 18.15

BERLINO 13 maggio h17.15

LISBONA 13 maggio h 16.15