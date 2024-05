Ricchezza nel mondo: Milano e Roma nella Top50 di Henley&Partners

MADRID. – Milano e la Lombardia e Roma e il Lazio, rispettivamente al quattordicesimo e al venticinquesimo posto, si piazzano nella classifica di Henley & Partners, leader globale nel settore della residenza e della cittadinanza per investimento con 55 sedi nel mondo, relativa alle cinquanta città con più milionari. Henley & Partners definisce “milionario” “una persona fisica con una ricchezza liquida che può essere investita per un importo pari o superiore a un milione di dollari”.

Secondo tale classifica, in Lombardia vivrebbero 104.500 milionari tra cui 15 miliardari e 165 “centimilionari”, ovvero detentori di un patrimonio pari o superiore ai 100 milioni di dollari con una crescita dal 2013 al 2023 del 20%. A Roma e nel Lazio vivrebbero invece 57.600 milionari tra cui 10 miliardari e 92 “centimilionari” con una crescita dal 2013 al 2023 del 5%.

New York occupa il primo posto nella classifica. La Grande Mela conta 349.500 milionari, ovvero il 48% in più rispetto a dieci anni fa. Su un totale di 8,26 milioni di abitanti, un newyorkese su 24 possiede quindi un patrimonio investibile a sette cifre. Al secondo posto del podio sempre gli States con la San Francisco Bay che, pur contando “solo” 305.700 milionari vince però la classifica dei milardari con un record assoluto di 68 Paperoni. Seguono Tokio, Singapore, Londra, Los Angeles, Parigi, Sydney, Hog Kong e Pechino.

Va detto che l’eccezionale risultato della Baia di San Francisco, con un balzo del 64% in dieci anni, è dovuto anche al fatto che molti milionari sono fuggiti da Hong Kong. L’ex colonia britannica ha infatti registrato una perdita del 4% rispetto al 2013. Altre città hanno visto i milionari andarsene in massa. È il caso di Londra che ha registrato una perdita del 10% in 10 anni. La capitale del Regno Unito, uscita ufficialmente dall’Unione Europea il primo febbraio 2020 con la Brexit, resta ancora quinta in classifica, con 227.000 milionari nel 2023.

Tra le città che registrano gli incrementi più elevati, Pechino (+90%), che si colloca in decima posizione. Shenzen, sempre in Cina, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 140% negli ultimi dieci anni.