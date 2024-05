Tornano in campo le squadre venezuelane per la quarta giornata delle Coppe Internazionali

CARACAS. – Tornano le coppe internazionali, giunte ormai al giro di boa. Tra oggi e giovedì scenderanno in campo le squadre della Liga Futve per la quarta giornata della Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana. Le squadre venezuelane impegnate saranno Caracas e Deportivo Táchira nella Libertadores, mentre Metropolitanos e Rayo Zuliano difenderanno l’onore nella Sudamericana: le quattro formazioni hanno un obbiettivo, regalare la prima vittoria stagionale al Venezuela in questa stagione 2024 nelle coppe internazionali.

Il Caracas ospiterá, stasera alle 18:00 (ora del Venezuela), gli uruguaiani del Peñarol nella quarta giornata della fase a gironi della Coppa Libertadores. Per i “rojos del Ávila” questa sará la sua 118ª gara nella massima competizione continentale per club con un bilancio di 30 vittorie, 26 pareggi e 61 sconfitte. Questa sará la sesta volta che il Caracas se la vedrá con una squadra uruguaiana con un bilancio di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte.

L’unico successo dei “Rojos del Ávila” é arrivato contro il Liverpool nella seconda fase della Coppa Sudamericana 2019: vittoria 2 – 0 con reti di Jesús Arrieta e l’italo-venezuelano Ricardo Andreutti. Mentre il pari risale alla prima fase della Coppa Libertadores 2012: 1 – 1 con il Peñarol nello stadio Olímpico.

Nella lista dei convocati del Caracas per la sfida di stasera ci sono gli italo-venezuelani Rubert Quijada Fasciana, Francisco La Mantía, Daniel Rivillo, Piero Mollica,

Oggi, alle 20:00 nel Polideportivo Pueblo Nuevo, si affronteranno Deportivo Táchira ed i paraguaiani del Libertad. Il “Carrusel Aurinegro” andrá a caccia dei primi punti in questa stagione nella massima competizione continentale per club.

Nella Coppa Sudamericana, domani alle 16:00 nello stadio Brigido Iriarte, Rayo Zuliano se la vedrá i brasiliani dell’Atletico Paranaense. I “maracuchos” hanno poche possibilitá di approdare alla fase successiva del torneo, ma andranno a caccia del primo gol internazionale.

Infine, la settimana internazionale si chiuderá con il viaggio di Metropolitanos in Brasile dove se la vedrá con il Cuiabá: calcio d’inizio domani alle 20:00 (ora di Caracas).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)