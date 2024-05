Russia, Putin: “Non rifiutiamo il dialogo con i Paesi occidentali”

MADRID. – “Siamo stati e saremo aperti a rafforzare le buone relazioni con tutti i paesi che vedono nella Russia un partner affidabile e onesto. E questa è davvero la maggioranza globale. Non rifiutiamo il dialogo con gli stati occidentali. La scelta è loro, ed è quella tra il continuare a cercare di frenare lo sviluppo della Russia, perseverando nella politica di aggressione e in una pressione sul nostro Paese che non si ferma da anni, e quella di cercare una via verso la cooperazione e la pace”.

Così il presidente russo questa mattina nel discorso pronunciato in occasione dell’insediamento alla presidenza dopo il nuovo mandato ottenuto alle ultime elezioni. “Ripeto, un dialogo, anche su questioni di sicurezza e stabilità strategica, è possibile, ma non da una posizione di forza, senza arroganza, presunzione ed esclusività personale, ma solo ad armi pari, rispettando gli interessi reciproci”, ha aggiunto il leader del Cremlino.