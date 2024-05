Calcio venezuelano: la Coppa Venezuela si giocherà in onore dell’italo-venezuelano Luis Mendoza Benedetto

CARACAS. – A inizio 2024 durante la presentazione della Liga Futve era stato annunciato il ritorno della Coppa Venezuela, torneo che non si disputava dal 2019 quando fu vinto dallo Zamora. L’edizione di quest’anno si disputerà in onore dell’italo

Alla coppa nazionale parteciperanno 14 club della Liga Futve e 16 della Liga Futve 2. Da regolamento le formazioni partecipanti dovranno schierare sei giocatori Under 23.

I gironi saranno 10 e ognuno avrá 3 squadre, ci saranno gare d’andata e ritorno. I club sono stati suddivisi in base alla posizione geografica. Alla seguente fase approderanno le prime della classe e le migliori seconde. Ottavi, quarti, semifinali e finale si disputeranno a gara unica: la sede di queste gare sará definita per sorteggio.

Questi i gironi della Coppa Venezuela 2024

Girone A: Metropolitanos, Caracas e Deportivo Miranda

Girone B: Academia Puerto Cabello, Carabobo e Yaracuyanos

Girone C: Angostura, Bolívar SC e AIFI Guayana

Girone D: Inter Barinas, Estudiantes de Mérida e El Vigía FC

Girone E: UCV FC, Nueva Esparta FC e Anzoátegui FC

Girone F: Deportivo Táchira, Ureña SC e Real Frontera SC

Girone G: Deportivo La Guaira, Aragua FC e CS Martítimo

Girone H: Portuguesa FC, Zamora FC e Academia Rey

Girone I: Monagas SC, Atlético La Cruz e Dynamo Puerto

Girone J: Rayo Zuliano, Héroes de Falcón e Trujillanos FC

La storia – La Coppa Venezuela é un torneo che ha avuto due periodi: “Era amateur” e “Era profesional”. In quella dilettantistica il club che ha vinto piú trofei é stato l’Unión SC, l’allora Deportivo Italia vinse un titolo. Poi nella denominata era professionale in cima alla classifica con piú coppe vinte ci sono Caracas e Galicia Aragua con 5. Mentre il nostro sempre ricordato Deportivo Italia (ora Deportivo Miranda) ha messo in bacheca tre trofei.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)