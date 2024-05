Calcio femminile, Campionato Sudamericano U20: sconfitta con il Brasile per la Vinotinto

CARACAS – Il Brasile conquista il suo decimo titolo nel Campionato Sudamericano Femminile Under 20 a farne le spese é stata la Vinotinto: superata per 2 – 0 dalle Verdeoro. A spalancare le porte verso il trono sudamericano ci hanno pensato le reti di Milena Ferreira (52’) e Carol (90’). Con questo risultato, le brasiliane volano a quota 12 punti nell’esagonale, una cifra irraggiungibile per le sue avversarie, e mettono in bachea un nuovo trofeo.

Il Brasile non solo ha conquistato il titolo ma ha timbrato anche il biglietto verso il mondiale di categoria. Al Venezuela basterá un pareggio contro l’Argentina nell’ultima giornata o una sconfitta del Perú contro le verdeoro.

In questa giornata dell’esagonale finale: Argentina e Colombia hanno pareggiato 1 – 1. Le “neogranadinas” hanno aperto le marcature con Gabriela Rodríguez (26’), che segna la sua sesta rete del torneo. L’albiceleste ha pareggiato i conti con Verónica Acuña (62’).

Ha completato la giornata il pari 2 – 2 tra Paraguay e Perú: Fátima Acosta ha sblocato il risultato in favore dell’albirroja (14’), poi Mía León ha pareggiato i conti con una zuccata (21’). Ester Díaz porta in vantaggio le incas (31’), nella ripresa Fiorella Fernández ristabilisce la paritá (76’) su calcio di punizione.

L’ultima giornata dell’esagonale finale é in programma domenica con le gare: Paraguay – Colombia, Veneuela – Argentina e Brasile – Perú.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)