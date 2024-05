Vincenzo Mollica: “Il David speciale è un bellissimo regalo”

Mattinata di grandi emozioni al Quirinale nel giorno della presentazione dei candidati ai premi ‘David di Donatello’. Standing ovation meritatissima all’arrivo di Vincenzo Mollica. “Sono un fan del Presidente Mattarella – ha detto l’amato giornalista – le sue parole sono sempre un invito alla democrazia, alla solidarietà e alla speranza”. E al nostro giornale Mollica ha detto: “Non mi aspettavo questo premio speciale e se lo sognavo cadevo dal letto”. Sulla location degli Oscar italiani ha aggiunto: “La cerimonia di premiazione è al Teatro 5 di Cinecittà, un luogo mitico. Ho fatto tante interviste con Fellini, lui tutto quello che immaginava lo immaginava in quel teatro, bellissimo…”.

Ma tra i tanti incontri in una carriera straordinaria qual è quello che a Vincenzo Mollica è rimasto più nel cuore? “Federico Fellini, è lui il numero uno non si discute”. Infine, la dedica speciale per il premio: “Per mia moglie, per mia figlia e per Lello Bersani, un grande cronista”.

Il Presidente Mattarella nel suo intervento parlando di Vincenzo Mollica ha spiegato: “Il suo garbo, la sua competenza, la sua voce rassicurante hanno accompagnato generazioni di italiani alla scoperta di capolavori del cinema e della musica. Sono io un fan di Mollica”.

Testo e videointervista di Emilio Buttaro