Von der Leyen in Libano, da Ue un miliardo per sostegno a sfide Beirut

MADRID. – L’Unione Europea fornirà un pacchetto di assistenza finanziaria al Libano del valore di 1 miliardo di euro per il periodo 2024-2027, per rafforzare i servizi di base come l’istruzione, la protezione sociale e la sanità per la popolazione libanese. Lo ha annunciato durante la sua visita odierna a Beirut, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che accompagnata dal presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, ha discusso delle sfide interne e regionali affrontate dal Libano e del modo migliore in cui l’UE potrebbe sostenere il paese e i suoi persone.

Il sostegno europeo accompagnerà le urgenti riforme economiche, finanziarie e bancarie. Verrà inoltre fornito sostegno alle forze armate libanesi e alle altre forze di sicurezza con attrezzature e formazione per la gestione delle frontiere e la lotta al traffico di migranti.

“La mia visita di oggi è una forte testimonianza del continuo sostegno dell’UE al Libano e al suo popolo – ha detto von der Leyen – Questo è stato anche il chiaro messaggio dei leader europei al nostro ultimo vertice, che si sono impegnati a fornire un forte sostegno finanziario al Paese in considerazione delle sfide significative che deve affrontare. Il miliardo di euro fino al 2027 fornirà l’assistenza tanto necessaria alla popolazione libanese e contribuirà alla sua sicurezza e stabilità”.

La visita della presidente von der Leyen in Libano fa seguito alla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17 e 18 aprile, nella quale il Consiglio ha confermato la determinazione dell’UE a sostenere le persone più vulnerabili in Libano, compresi i rifugiati, gli sfollati interni e le comunità ospitanti, come nonché rafforzare il sostegno alle forze armate libanesi e combattere la tratta e il contrabbando di esseri umani.

Il Consiglio europeo ha inoltre riaffermato la necessità di realizzare condizioni per un ritorno sicuro, volontario e dignitoso dei rifugiati siriani, come definito dall’Unhcr. Il sostegno dell’UE si concentrerà su sostegno ai servizi di base come istruzione, sanità, protezione sociale e acqua alle persone più vulnerabili in Libano, compresi i rifugiati, gli sfollati interni e le comunità ospitanti; assistenza alle urgenti riforme interne, in particolare quelle richieste dal Fondo monetario internazionale (FMI), anche nel settore bancario, contribuendo a migliorare la situazione economica e il contesto imprenditoriale; sostegno alla gestione delle frontiere e della migrazione, compresa la lotta alla tratta e al traffico di esseri umani, e il rafforzamento del sostegno alle forze armate libanesi.

Dal 2011, il sostegno dell’UE al Libano ammonta a oltre 3 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi di euro destinati a sostenere i rifugiati siriani e le comunità ospitanti in Libano.