Ucraina, missili su Odessa e Kharkiv. Kiev:”Ue congeli beni russi”

MADRID, . È salito a cinque il numero delle vittime dell’attacco missilistico russo di ieri su Odessa. Lo ha riferito il governatore regionale, Oleh Kiper, in un messaggio pubblicato su Telegram. La stessa fonte ha inoltre precisato che “ventitré feriti si trovano tuttora ricoverati. Otto persone versano in gravi condizioni, quattro sono estremamente gravi, tra cui una bambina di 4 anni”.

Ad essere colpito dai missili di Mosca è stato un istituto scolastico in un famoso parco sul lungomare della città portuale, sul Mar Nero, soprannominato il “castello di Harry Potter” per la sua architettura nella quale risaltano le alte guglie nere a punta. In un altro attacco, questa mattina, sono stati invece presi di mira due quartieri di Kharkiv. “Abbiamo informazioni che parlano di due morti e sei feriti”, scrive il sindaco della città, Ihor Terekhov. Secondo Oleh Synehubov, governatore della regione, le forze russe hanno attaccato con “bombe aeree guidate”.

Intanto, sul fronte degli aiuti occidentali, la Germania ha reso noto di aver fornito all’Ucraina un altro lotto di materiale militare, che include munizioni per i carri armati Leopard 2, dieci veicoli da combattimento di fanteria e un sistema di difesa aerea Skynex. Secondo il governo tedesco, finora la Germania ha messo a disposizione (o ha stanziato) aiuti militari per un valore di circa 28 miliardi di euro (23,9 milioni di sterline) per sostenere l’Ucraina nei prossimi anni. Inoltre, più di 10.000 soldati ucraini hanno ricevuto un addestramento militare in Germania.

Proprio oggi a Bruxelles il vice primo ministro per l’integrazione europea ed euro-atlantica dell’Ucraina, Olha Stefanishyna, ha dichiarato che “l’Ucraina continua a soffrire i massicci attacchi missilistici russi contro le sue città e paesi, causando pesanti vittime civili, e spera nell’aiuto degli alleati e dei partner occidentali per aumentare le forniture di difesa aerea”.

“Ieri il Segretario generale della Nato si è recato in visita a Kiev – ha detto ancora Stefanishyna -. Accordi molto forti sono stati raggiunti su tutta una serie di decisioni degli Alleati riguardanti la fornitura di elementi aggiuntivi di difesa antiaerea. Attendiamo con ansia che vengano prese le decisioni opportune. Nel frattempo, tutte le città ucraine soffrono di massicci attacchi missilistici. Abbiamo assistito a massicci bombardamenti contro Odessa e Kharkiv, dove molti civili sono stati uccisi o feriti dalla Federazione Russa”.

La rappresentante del governo di Kiev ha spiegato che utilizzerà questa visita a Bruxelles “per entrare in contatto con partner e alleati europei per accelerare tali forniture, nonché per mobilitare l’unità politica da parte europea sull’applicazione di sanzioni aggiuntive contro il paese aggressore”. Stefanishyna ha reiterato la richiesta del suo esecutivo di bloccare tutti i ben finanziari russi nell’Ue che, a suo dire, dovrebbero essere destinati alla ricostruzione del paese aggredito.