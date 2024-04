Rai Italia, 1 maggio: Casa Italia sulla strada dei borghi

Dalle vie piene di tradizione dei piccoli comuni al pericolo di nuovi corsi pandemici, questi i temi principali che Casa Italia approfondirà nella puntata in onda domani 1 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Piccole perle da custodire, luoghi da non dimenticare, preziose risorse per il turismo italiano. Abbarbicati sulle rocce, adagiati lungo le vallate o terrazzati sul mare, sono i Borghi più belli d’Italia, piccole gemme da esplorare. Da Nord a Sud sono tantissimi e accompagnano i visitatori nei vicoli della tradizione attraverso tipiche caratteristiche architettoniche, storiche, culturali e paesaggistiche.

Meta dei cosiddetti ‘nomadi digitali’ durante il periodo pandemico, oggi si sono risvegliati soprattutto grazie ad un numero sempre maggiore di turisti stranieri. Le località più interessanti sono state inserite, dal 2021, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla sezione Turismo e Cultura, come Castiglione sul lago, dove “regnano” i tulipani.

Casa Italia approderà in Umbria per raccontare la festa che culmina nella realizzazione di quattro carri allegorici decorati a mano da volontari del paese, con petali di tulipano, quest’anno rappresentativi di quattro tra i Borghi più belli d’Italia: Bevagna (Umbria), Orta San Giulio (Piemonte), Nemi (Lazio) e Gardone Riviera (Lombardia). Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, dialogherà con Alessandra Priante, Presidente ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Fiorello Primi, Presidente Associazione ‘I Borghi più Belli d’Italia, Francesco Maria Spanò, scrittore e docente LUISS e Claudio Bacilieri, Direttore Borghi Magazine.

Si affronterà, poi, il delicato argomento dell’arrivo di nuove possibili pandemie, le cui cause potrebbero arrivare da virus influenzali, un nuovo corona virus o da un nuovo agente patogeno. E proprio il Direttore dell’OMS parla di un mondo impreparato nell’affrontare molti degli stessi problemi già conosciuti nel periodo del Covid. Allarme anche dalla virologa Ilaria Capua: essere passati da una pandemia non ci ha immunizzato per i prossimi duecento anni. Cosa fare per proteggersi e quali le possibili regole da mettere in atto. Roberta Ammendola farà il punto con i virologi Fabrizio Pregliasco e Francesco Broccolo.

Si volterà pagina per scoprire con l’intervista dietro le quinte di Elisabetta Ferracini, la carriera e la vita di Enzo Decaro, attore, comico, cabarettista, sceneggiatore e regista.

