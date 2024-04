Stefano Zimbardi: el DJ venezolano que está revolucionando la escena musical

CARACAS. – En un contexto musical a menudo dominado por nombres consolidados y mercados bien desarrollados, también emergen figuras como la de Stefano Zimbardi, un joven DJ y productor venezolano que está captando la atención internacional con su música electrónica innovadora y cautivadora.

Zimbardi se destaca por la combinación de música electrónica y latina, así como por el uso de varios instrumentos como el violonchelo, el piano y los timbales. Sus géneros favoritos son el Big Room House, Groove y Progressive House.

Su primer tema, llamado “All Night Long”, muestra su estilo único al combinar ritmos latinos y tribales dentro del género electrónico. Hace unos años, fue invitado a abrir el concierto de Nicky Jam en su gira “Intimo Tour”, en Tenerife, España.

Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar a Stefano Zimbardi para hablar sobre su trayectoria, los desafíos que enfrenta como artista en Venezuela y su impacto en la escena musical global. En la siguiente entrevista, Zimbardi comparte sus experiencias, reflexiona sobre su estilo musical y ofrece valiosos consejos para los jóvenes que aspiran a seguir sus pasos.

Desde la inspiración inicial hasta su pasión por la música electrónica y su visión para el futuro de la cultura DJ en Venezuela, la entrevista ofrece una mirada íntima y auténtica a la vida y carrera de este brillante músico.

Estamos muy contentos de tenerte aquí hoy con nosotros. Para empezar, ¿qué te inspiró a convertirte en DJ?

Desde joven siempre me ha gustado mucho la música. Durante unas vacaciones en la playa con mi familia, mis primos mayores estaban escuchando música y pusieron un disco de David Guetta con una canción llamada “Nothing but the beat”. Me encantó y años después, mi mente se volvió loca cuando descubrí el movimiento y el festival Ultra Music Festival en YouTube en 2015. Vi especialmente la actuación de Martin Garrix y en ese momento se convirtió en mi favorito en cuanto a actuaciones. Martin tenía 18 años, pero yo tenía alrededor de 9. Y pensé que si él podía hacerlo, yo también podría hacerlo. Me quedé fascinado viendo a la gente bailar y moverse al ritmo de la música. Lo usé como ejemplo.

¿Cómo describirías tu estilo musical como DJ? ¿Hay algún género en particular en el que te centres o prefieras?

Energético, emocionante y latino. Prefiero la música electrónica, especialmente la que yo mismo produzco. El género Dance y House music. Lo que me distingue, siendo latino, es la combinación de música electrónica tradicional con música latina, que es muy característica.

¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentas como DJ en Venezuela?

El problema en Venezuela es que falta una industria de la música electrónica, todavía hay poca cultura en este género de música entre el público, que es muy limitado, pero sobre todo entre las agencias de producción, los organizadores de eventos y las personas interesadas en invertir en este sector industrial. Sin embargo, este año, o mejor dicho, desde el año pasado, hemos comenzado a ver un movimiento ascendente, algo emocionante. Estamos empezando a percibir un renovado interés. Es algo fantástico. Por supuesto, en Venezuela todavía falta un poco de cultura para este tipo de música en las personas que podrían invertir en la industria musical.

¿Cómo crees que la música electrónica y la cultura del DJ están contribuyendo a la escena cultural en Venezuela?

Esta pregunta está muy relacionada con la anterior. Hay una gran diferencia entre un DJ y un DJ productor como yo. Hay muy pocos en Venezuela, pero esos pocos son realmente buenos. Y hay quienes están llevando la música más allá de las fronteras, como Miguel&Tons, que actualmente residen en Miami. En mi opinión, estos DJ productores, aunque la industria es difícil, están haciendo que nuestro trabajo salga adelante. Somos los artistas que creamos y tocamos nuestras propias pistas. Poco a poco está surgiendo una industria en el país.

¿Qué consejos darías a los jóvenes que desean seguir tus pasos y convertirse en DJ?

A los jóvenes que quieren seguir mis pasos como DJ les aconsejaría que lo hagan solo si realmente se sienten atraídos por esta profesión, porque es una carrera que requiere mucho amor y dedicación. Se debe sentir pasión por lo que se hace, no tanto por los beneficios que se pueden obtener, porque el proceso es largo y hay muchos desafíos que pueden parecer menos evidentes desde el exterior. Se requieren muchos sacrificios que la gente no percibe, porque solo ven el éxito sin imaginar los sacrificios que ese éxito esconde.

Para concluir, me gustaría invitar a todos los que están leyendo esta entrevista a disfrutar de todo mi trabajo…

Los interesados en ver y escuchar sus canciones pueden acceder al canal de YouTube y a las plataformas digitales como iTunes y Spotify de @StefanoZimbardi.