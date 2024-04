Andrea Bocelli, tre concerti per i 30 anni di carriera

Tre serate straordinarie sono in programma per celebrare nel modo migliore i tre decenni di carriera di Andrea Bocelli, l’artista italiano più conosciuto al mondo. Il 15, 17 e 19 luglio il Teatro del Silenzio di Lajatico in provincia di Pisa si trasformerà nella capitale mondiale della musica.

Per “Andrea Bocelli 30: The Celebration” sono annunciati i nomi di Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Ed Sheeran, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson. Saranno presenti all’ attesissimo evento anche i figli del cantante Matteo e Virginia ed ancora degli autentici fuoriclasse della musica classica come Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra. Tutte le grandi star presenti ripercorreranno insieme a lui una carriera straordinaria iniziata nel 1994 quando il giovane talento toscano vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Il mare calmo della sera”.

Dalle tre serate nascerà poi un film-concerto che sarà distribuito nei cinema di tutto il mondo prodotto da Mercury Studios, Maverick, Impact Productions e CITYSOUND & Events, con la regia del candidato ai Grammy e vincitore dell’Emmy Award Sam Wrench. Francisco Negrin due volte candidato all’Olivier Award sarà il direttore creativo dell’iniziativa.

Annunciando il grande evento Andrea Bocelli ha spiegato: “Da bambino ho imparato a sognare il mio futuro nel silenzio incantato di queste colline. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno aiutato i miei sogni d’infanzia a diventare realtà con un concerto indimenticabile”.

Emilio Buttaro