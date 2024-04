Calcio venezuelano, l’italo-venezuelano Rafael Arace: “Darò il massimo per vincere il titolo del Torneo Apertura”

CARACAS. – Domani si alzerá il sipario della seconda fase del Torneo Apertura della Liga Futve dove otto squadre andranno a caccia del titolo del primo semestre della serie A venezuelana. Una delle squadre che tenterà di alzare al cielo la coppa é il Deportivo La Guaira, formazione che ha in rosa l’italo-venezuelano Rafael Arace.

“Sto vivendo un momento spettacolare, anche se mi sento addosso una grossa respnsabilitá perché la qualificazione é solo un primo passo. Ora voglio apportare il mio granellino di sabbia per vincere il Torneo Apertura” spiega il campione di origine irpina che fino ad ora ha messo a segno 7 reti.

In questa seconda fase della Primera División venezuelana le otto squadre sono suddivise in due gironi da quattro squadre. Il Deportivo La Guaira dovrá vedersela con UCV (formazione che ha chiuso in cima alla classifica della prima fase), Metropolitanos e Inter de Barinas.

“Sará un quadrangolare molto bello, sará pieno di derby. Ma anche la sfida contro l’Inter di Barinas sará molto impegnativa su un campo difficile come l’Agustín Tovar”

In caso di passaggio del turno, i “naranjas” dovranno vedersela con la miglior classificata del girone B dove ci sono: Angostura, Carabobo, Academia Puerto Cabello e Portuguesa.

Il Deportivo La Guaira, dopo l’arrivo di Juan Domingo Tolisano ha iniziato a risalire in classifica ottenendo risultati importanti, come la vittoria contro il Táchira che é stato una sorta di scontro diretto, che gli hanno permesso di entrare nel G8.

Il campione di origine italiana fa il punto dicendo: “Siamo molto motivati! Noi avevamo la certezza che ci saremmo qualificati per questa fase del torneo. I risultati ci hanno favorito, soprattutto l’importantissimo quello contro il Táchira”.

Il primo step del Deportivo La Guaira verso il desiderato titolo del Torneo Apertura sará domani, alle 16:00 (ora di Caracas) contro l’UCV nello stadio Olímpico.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)