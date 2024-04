Spagna, cala l’occupazione nel primo trimestre del 2024

MADRID – Brutte notizie dal fronte del lavoro. L’Istituto Nazionale di Statistiche (Ine) ha registrato un incremento della disoccupazione stimato in 117mila persone. Sono quindi saliti a due milioni 970mila i lavoratori inattivi. Il tasso di disoccupazione, così, si porta al 12,9 per cento della popolazione in età lavorativa.

Stando ai risultati dell’indagine condotta dall’Ine sulla forza-lavoro, l’occupazione, nel corso del primo trimestre dell’anno, avrebbe subito una flessione in tutti i settori. In testa alla classifica, con 56mila 100 occupati in meno, quello dei servizi. Quello registrato, stando alle serie statistiche dell’Ine, rappresenta il maggior calo dell’occupazione dal 2020. Allora il mercato del lavoro si ridusse di ben 285mila 600 unità. Ma si era in piena crisi provocata dalla pandemia.