Ucraina, Mosca: “Consiglieri stranieri coinvolti negli attacchi sul nostro territorio”

MADRID. – Mosca, per bocca questa volta del suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, è tornata a puntare l’indice questa mattina contro “i consiglieri stranieri” che sarebbero “direttamente coinvolti nella preparazione del sabotaggio che l’Ucraina realizza sul territorio russo”. Il capo delle forze armate russe lo ha detto in una riunione dei ministri della difesa dei paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che riunisce Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan.

“Quasi ogni giorno, con il tacito consenso dell’Occidente – ha dichiarato Shoigu – Kiev usa le armi che riceve per causare danni alle infrastrutture civili” su territorio russo. Secondo Shoigu, le intelligence occidentali assisterebbero “in tempo reale” Kiev, e inoltre i paesi della Nato “organizzano l’addestramento del personale militare ucraino, e nella zona di combattimento si trovano specialisti militari e mercenari occidentali”.

Con particolare riferimento alle recentissime concessioni di aiuti militari da Usa e Gran Bretagna, Shoigu ha avvertito che il “movimento incontrollato” delle armi, con il quale “l’Occidente collettivo continua a pompare Kiev”, crea il rischio che le stesse cadano nelle mani dei terroristi. Parlando degli attacchi in corso da parte delle forze armate ucraine alla centrale nucleare di Zaporizhia , il ministro della Difesa ha sottolineato che ciò potrebbe portare a conseguenze catastrofiche. Inoltre, “le tracce dell’attacco terroristico commesso il 22 marzo nella sala concerti Crocus City Hall portano anche in Ucraina”, ha aggiunto Shoigu. “Tutti i colpevoli di queste azioni illegali e atrocità subiranno sicuramente la meritata punizione, è solo questione di tempo”, ha sottolineato il ministro.

La cooperazione militare russo-cinese

Il capo del Ministero della Difesa ha avvertito che i tentativi dell’Occidente di infliggere una sconfitta strategica alla Russia sono destinati al fallimento e che “tutti gli obiettivi del Distretto militare settentrionale saranno raggiunti”. Shoigu è inoltre tornato a sottolineare il rilancio della “cooperazione militare russo-cinese” che ha definito “un elemento importante per aumentare la capacità di difesa e mantenere la stabilità globale e regionale.

Conduciamo regolarmente addestramenti operativi e di combattimento congiunti su terra, mare e aria e pratichiamo con successo missioni di addestramento al combattimento di vari gradi di complessità”. ha specificato il ministro durante un incontro con l’omologo cinese Dong Jun.