Liga Monumental: Vikingos continua a rinforzarsi, presentato César “Maestrico” González

CARACAS. – I Vikingos del Caribe, formazione che parteciperá alla Liga Monumental, ha annunciato un nuovo acquisto in vista della stagione che prenderá il via tra pochi giorni. Dopo aver tesserato pezzi da novanta come Juan Arango e Giancarlo Maldonado, i “Vikingos” hanno annunciato l’ennesimo colpo: il centrocampista César “Maestrico” González.

“Maestrico” era tra i protagonisti del “boom” Vinotinto ad inizio del XXI secolo. In carriera ha mostrato le sue abilitá palla al piede con le maglia del Monagas, club con cui ha esordito in Primera División quando aveva 17 anni. Poi ha proseguito con Atlético Huila, Deportivo Cali, Caracas, Colón, Huracán, San Luis, Gimnasia y Esgrima La Plata, River Plate, Deportivo Táchira, Coritiba, Deportivo La Guaira, Deportivo Lara e Atlético Venezuela. L’anno scorso ha giocato in Spagna con il CD Dénia, club della sesta categoria. A livello di club ha disputato ben 365 gare segnando 67 reti e fornendo 71 assist.

Con la maglia della Vinotinto “Maestrico” ha disputato 64 gare segnando cinque reti, in tre edizioni della Coppa America Venezuela 2007, Argentina 2011 e Cile 2015. Il centrocampista di 41 anni ha collezionato presenze nelle qualificazioni verso il Mondiale (Germania 2006, Sudafrica 2010 e Brasile 2014)

Il prossimo 16 maggio i riflettori dello stadio La Rinconada si riaccenderanno per fare da cornice ad un evento unico in Venezuela: la Liga Monumental. Un torneo di calcio a 9 dove a sfidarsi in campo saranno ex giocatori, influencer, madrine, ecc.

Oltre a i Vikingos del Caribe le squadre in gara saranno Vergatarios FC, Extraterrestres FC, Patacones FC, La Cosa Nostra, Forum Jet, Pirañas del Orinoco e Cacique FC.

Gli organizzatori hanno annunciato che nei prossimi giorni ci sará il daft per rinforzare le squadre dove spiccano i nomi di Jorge ‘Zurdo’ Rojas, Armando Maita, Javier Toyo, Wilfredo Alvarado, Ángel Chourio, Evelio Hernández e Juan García. A questa lista potrebbero aggiungersi altri campioni non solo venezuelani ma anche stranieri.

Il calcio d’inizio della Liga Monumental é fissato per il 16 maggio e si concluderà il 22 giugno.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)