Tennis, Sonego batte Gasquet e si regala Sinner: ora il derby tricolore

MADRID. – Il “Mutua Madrid Open” si apre con una prestazione di spessore da parte del talentuoso italiano Lorenzo Sonego. Il torinese, attualmente al 52º posto nel ranking ATP, ha iniziato la sua avventura nel quarto Masters 1000 della stagione con una vittoria convincente contro il francese Richard Gasquet.

Il match, che ha visto Sonego trionfare con un netto 6-2 e 7-5 in un’ora e ventitré minuti di gioco, ha mostrato talento e determinazione sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola.

Gasquet, al 116º posto del ranking e promosso dalle qualificazioni, ha offerto una resistenza coriacea, ma non è riuscito ad arginare il gioco aggressivo e preciso di Sonego. Da sottolineare il significato speciale di questa partita per Gasquet, che ha giocato la sua partita numero 1.000 nel tour maggiore, attestandosi al quarto posto nella speciale classifica tra i giocatori in attività.

Ma la sfida più interessante è ora quella che attende Sonego al secondo turno: un derby tricolore contro il connazionale Jannik Sinner, attualmente al 2º posto nel ranking ATP e primo favorito del seeding. Sinner ha vinto tutte e quattro le sfide precedenti con Sonego, tutte nel corso del 2023, dimostrando un dominio evidente nel confronto diretto.

Tuttavia, Sonego non è certo uno sconosciuto nel circuito e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari di calibro come Sinner. Sarà dunque un match da non perdere, che promette spettacolo e emozioni per gli appassionati del tennis italiano e non solo.

Il “Mutua Madrid Open” si conferma così come uno degli eventi più attesi nel calendario tennistico, con un’atmosfera e una competizione uniche che promettono di regalare ancora grandi emozioni nei prossimi giorni.