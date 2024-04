M5s per gestazione altruistica: “Niente è in affitto”

MADRID. “Legiferare sulla gpa è fondamentale, perché il reale si regolamenta e oggi ci sono bambini nati e cresciuti. Non farlo è da ipocriti”. A dirlo è la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone nel corso della conferenza stampa che stamattina, in Senato, ha presentato il disegno di legge “Disposizioni concernenti la gravidanza per altri solidale e altruistica”.

Il ddl, di iniziativa dei senatori del Movimento 5 Stelle Castellone, Patuanelli e Maiorino, ha l’obiettivo di regolamentare anche in Italia la disciplina della GPA sulla base del concetto di “dono”, ha spiegato Castellone: “Abbiamo già la legge 40 che punisce la commercializzazione della maternità. Qui parliamo di altro, della gpa gratuita, solidale, altruistica. Oggi si continua a parlare di utero in affitto quando non si affitta proprio nulla perché non c’è commercializzazione”, ha spiegato la senatrice.

Il disegno di legge prevede, tra le altre cose, che la gestante possa revocare il proprio consenso fino alla nascita e introduce spunti già applicati in altre legislazioni europee: sul modello del Portogallo, ad esempio, è prevista una Commissione nazionale che valuti caso per caso l’idoneità della gestante e della coppia, anche stabilendo che la gestante abbia almeno già un figlio vivente.

Il ddl dispone inoltre che la gestante possa sottoporsi alla gpa solo una volta nella vita e la creazione di un conto corrente dedicato al rimborso delle spese. “Se questa proposta andasse a buon fine di fatto saremmo il primo paese a ratificare la direttiva approvata ieri dal Parlamento europeo, che introduce nuovi reati contro lo sfruttamento e il traffico umani degli esseri umani – ha detto Francesca Re, consigliera dell’Associazione Luca Coscioni e avvocata – Questo perché abbiamo previsto un reato che introduce, tra le nuove forme di riduzione in schiavitù, anche lo sfruttamento della maternità surrogata. Esattamente quello che prevede la nuova Direttiva europea, che non criminalizza la gpa tout court ma lo sfruttamento della gpa”.

Il ddl arriva dopo che lo scorso luglio la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge per rendere la GPA reato universale. “Questa compagine di maggioranza ha messo su una autentica persecuzione politica di coppie lgbt e dei loro bambini. Non c è solo il ddl Varchi che istituisce un reato assurdo, ci sono anche le 33 famiglie di Padova per cui è ancora in ballo è il giudizio su se quelle madri siano veramente madri”, ha detto la vicepresidente del gruppo Senato del M5S Alessandra Maiorino. “Anche con gli attacchi alla legge 194 – ha aggiunto – stanno lentamente facendo scivolare l’Italia verso una sorta di Ungheria”.