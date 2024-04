Crollo di 25 gradi in 8 giorni, l’Italia ripiomba in pieno inverno

ROMA. – Pieno inverno in primavera con un tracollo termico di 25°C in 8 giorni: domenica 14 aprile il termometro aveva raggiunto i 33°C all`ombra al Nord, lunedì 22 aprile in Pianura Padana ecco le massime ben sotto i 10 gradi.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, risulta molto sorpreso dall`estrema intensità del raffreddamento, decisamente marcato e non così frequente anche nelle mezze stagioni: certamente però sottolinea la `normalità` dei colpi di coda invernali. Le aree polari e artiche, alla fine della lunga notte invernale, si presentano ancora molto fredde e sottozero, anche ad Aprile, e possono influire sul clima europeo di Primavera.

Quest`anno, tra l`altro, la Scandinavia ha vissuto lunghi periodi gelidi e da record di freddo: -44,3°C il 5 gennaio 2024 in Finlandia e -23°C anche in piena città ad Oslo, tanto per citare due esempi evidenti. E nelle ultime settimane un po` di questo freddo polare invernale è riuscito a resistere e, successivamente, a scendere di latitudine verso l`Italia: ecco che l`irruzione scandinava ha portato la neve in collina, il termometro ad una singola cifra, il ritorno dei vestiti pesanti e delle tradizioni da pieno inverno. Dopo aver provato il primo piacevole bagno in mare, adesso ci troviamo di fronte (con sorpresa) a berretti di lana, guanti, piumini e sciarpe. Sembra di aver fatto un lungo viaggio ed aver cambiato paese: non siamo più in Italia, siamo in Lapponia.

E il freddo continuerà per altre 48 ore, dilagando anche verso il Centro e poi verso il Sud. Nelle prossime ore toccherà a tutto il Centro vivere una fase più rigida con altre nevicate sugli Appennini localmente sotto i 1000 metri. Il maltempo colpirà soprattutto il Triveneto con copiose nevicate sulle Alpi, tutto l`Appennino centro settentrionale con altri fiocchi, mentre le piogge bagneranno il Centro-Nord compresa la Sardegna fino a coinvolgere parte del Sud tirrenico in giornata. Le temperature massime più alte sono previste in Sicilia con 26°C, ultimo baluardo di resistenza all`affondo scandinavo.

Baluardo che crollerà: mercoledì 24 aprile il crollo termico raggiungerà anche il meridione. La massima scenderà sotto i 20 gradi ovunque con un calo anche di 10°C nella città di Archimede: a Siracusa si passerà da 26 a 16 come se niente fosse. La neve cadrà ancora sugli Appennini e al Nord-Est, mentre al Nord-Ovest è attesa una tregua ben strutturata: in giornata prevarranno le schiarite e, se al mattino farà freddo con diffuse e pericolose gelate tardive, durante il giorno toccheremo i 17-18 gradi tra Piemonte e Lombardia. Al Centro ed al Sud ombrelli aperti sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori.

Infine, dopo 3 giorni d`Inverno, proprio per la Festa della Liberazione ci libereremo dal freddo: le temperature saliranno, ma non mancheranno delle piogge. Al mattino il tempo sarà in prevalenza asciutto, ma dal pomeriggio pioverà su gran parte delle regioni centro meridionali tirreniche, specie a ridosso dei rilievi.

Il Ponte del 25 aprile sarà comunque all`insegna del miglioramento con condizioni anche soleggiate, più miti e piacevoli: solo al Nord-Ovest avremo ancora precipitazioni diffuse a causa di una perturbazione in lento spostamento tra i Paesi Baschi e la Normandia; questo ciclone richiamerà correnti di Scirocco responsabili di piogge tra Liguria, Piemonte e Valle d`Aosta (da confermare vista la distanza temporale).

In sintesi, vivremo 3 giorni d`inverno poi per il Ponte del 25 aprile torneremo ad assaporare la primavera, ad eccezione delle regioni del Nord-Ovest italiano alle prese con la probabile perturbazione normanna.

(Sav /askanews)