Spese militari nel mondo a livelli record

MADRID, . La spesa militare globale totale ha raggiunto i 2.443 miliardi di dollari nel 2023, un massimo storico, con un aumento del 6,8% in termini reali rispetto al 2022. Si è trattato dell’aumento su base annua più marcato dal 2009. Lo sottolinea il rapporto reso noto oggi sul sito dell’Istituto internazionale per la Pace di Stoccolma (SIPRI) secondo il quale i 10 paesi che hanno speso di più nel 2023, guidati da tati Uniti, Cina e Russia hanno tutti aumentato le loro spese militari.

Per la prima volta dal 2009, la spesa militare è aumentata in tutte e cinque le regioni geografiche, con aumenti particolarmente elevati registrati in Europa, Asia, Oceania e Medio Oriente. “L’aumento senza precedenti della spesa militare è una risposta diretta al deterioramento globale della pace e della sicurezza”, ha affermato Nan Tian, ricercatore senior presso il Programma di spesa militare e produzione di armi del SIPRI. “Gli stati stanno dando priorità alla forza militare, ma rischiano di innescare una spirale di azione-reazione nel panorama geopolitico e di sicurezza sempre più instabile”.

La spesa militare russa è aumentata del 24% raggiungendo una stima di 109 miliardi di dollari nel 2023, segnando un aumento del 57% rispetto al 2014, anno in cui la Russia ha annesso la Crimea. Nel 2023 la spesa militare russa rappresentava il 16% della spesa pubblica totale e il suo onere militare (spesa militare in percentuale del prodotto interno lordo, PIL) era del 5,9%. L’Ucraina è stata l’ottavo maggiore spender nel 2023, dopo un’impennata della spesa del 51% per raggiungere i 64,8 miliardi di dollari.

Nel 2023 i 31 membri della NATO hanno speso 1.341 miliardi di dollari, pari al 55% della spesa militare mondiale. La spesa militare degli Stati Uniti è aumentata del 2,3% per raggiungere i 916 miliardi di dollari nel 2023, pari al 68% della spesa militare totale della NATO. Nel 2023 la maggior parte dei membri europei della NATO ha aumentato le proprie spese militari. La loro quota complessiva sul totale NATO è stata del 28%, la più alta in un decennio. Il restante 4% è giunta dal Canada e dalla Turchia.