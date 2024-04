ROMA. – E’ sbalzato in aumento di oltre il 3% il prezzo del petrolio nelle prime ore successive all’attacco israeliano in Iran in risposta a quello subito da parte di Teheran nei giorni scorsi. Il Brent è cresciuto al 3,44% per un costo al barile del petrolio di 90,11 dollari. Il Wti ha segnato + 3,66% raggiungendo la cifra al barile di 85,76 dollari

(Rcc/Est /askanews)