Roma, il futuro è adesso: ufficiale il rinnovo di De Rossi sulla panchina giallorossa

MADRID. – Con un tempismo decisamente strategico, l’AS Roma ha annunciato oggi il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi. L’allenatore giallorosso, subentrato all’esonerato Josè Mourinho lo scorso 16 gennaio, sarà dunque il mister anche nella prossima stagione.

Il rinnovo prima della sfida di stasera col Milan

Il tutto a poche ore dal decisivo match di questa sera per i quarti di finale di Europa League contro il Milan, in un affascinante derby italiano di ritorno che, dopo lo 0-1 dell’andata a favore della Roma, vale l’approdo alla semifinale di una competizione nella quale i giallorossi, lo scorso anno, furono sfortunati finalisti. Si tratta di una decisione senza dubbio rischiosa e coraggiosa, visto che, ad oggi, la squadra di De Rossi non ha in mano né la certezza di partecipare il prossimo anno alla Champions né di andare avanti in Europa League.

Ai proprietari americani del club, evidentemente, sono comunque bastati questi pochi mesi per ritenere che si potesse andare avanti con De Rossi, sulla scorta dei buoni risultati fin qui conseguiti dalla squadra da quando l’ex capitano si è seduto sulla panchina dei capitolini. Sul piano squisitamente economico poi, il rinnovo del contratto di De Rossi (di cui non sono state comunicate ancora le cifre) sarà di certo meno oneroso per il club, rispetto all’accordo che si sarebbe dovuto sottoscrivere con un allenatore di livello top. I tifosi giallorossi sperano che la proprietà continui tuttavia ad investire nel club, senza esitazioni o ridimensionamenti.

I Friedkin: “De Rossi allenatore anche per il futuro. I suoi valori in linea con i nostri”

L’ok alla prosecuzione del rapporto è arrivato stamattina con un comunicato del club, a firma proprio di Dan e Ryan Friedkin, presidente e vicepresidente della Roma: “Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con De Rossi – si legge nel comunicato giallorosso – siamo lieti di annunciare che Daniele continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell’AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro.

Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma. La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club, sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali.

Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell’AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni”.