Formula1, Hamilton: “Non devo giustificarmi per scelta Ferrari”

ROMA.- “Non penso di dover giustificare la mia scelta, so che cosa è più giusto per me. Non ho mai avuto ripensamenti e non mi faccio influenzare dai commenti esterni”.

Lewis Hamilton continua a vivere una stranissima situazione da separato in casa dopo l’annuncio dell’accordo trovato per passare alla Ferrari nella prossima stagione. A un giornalista curioso di sapere se fosse felice di lasciare la Mercedes a fine stagione per mettersi al volante di una Ferrari, Hamilton ha risposto duramente: “Non hai una domanda migliore?”. E poi “Ancora oggi c’è tanta gente che parla male di me, e so che continuerà a farlo fino alla fine dell’anno. Ma ripeto quello che ho detto prima: solo io posso sapere che cosa sia più giusto per me. E sarà un’esperienza molto emozionante”. Il contratto consentirà al pilota di continuare la sua carrier ben oltre i 40 anni.

“Continuerò a correre per un bel po’ – ha aggiunto Hamilton -.

Sono contento che Alonso sia ancora nel circus, e spero che anche lui possa continuare a gareggiare a lungo. Non avrei mai pensato che potessi correre dopo i 40 anni. Anzi, sono sicuro di aver detto che mi sarei fermato prima. Ma ho vissuto una vita talmente strana che non mi sento di avere 40 anni. Mi sento ancora molto giovane”.

(Adx /askanews)