Rai Italia, 19 aprile: Casa Italia / G7 a guida italiana, la democrazia a Capri

Si chiude l’agenda dei lavori dei sette grandi che hanno fatto il punto della situazione sullo scacchiere internazionale e sarà questo il focus della puntata di Casa Italia, in onda domani 19 aprile su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Con la forza della democrazia al centro delle tavole rotonde del G7, dall’isola di Capri, l’obbiettivo comune ha chiesto al mondo un nuovo risveglio nel segno della pace dai grandi conflitti in corso come quello tra Russia e Ucraina, in Medio Oriente tra Israele, Iran e Hamas. Il mondo è in ascolto delle risoluzioni condivise in attesa dello storico incontro dei Premier che si terrà a Borgo Egnazia, in Puglia dal 13 al 15 giugno prossimi.

L’Unione Europea che chiede di inasprire le sanzioni contro l’Iran, dopo l’attacco missilistico su Israele, osserva i suoi cittadini vivere momenti di forti preoccupazioni. Parigi, ad esempio, che si prepara ad ospitare le prossime Olimpiadi, vive tra minacce e un dispiegamento eccezionale di forze dell’ordine, auspicando in una cooperazione fra i Paesi europei e del mondo.

Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, analizzerà l’argomento con Alessandro Cassieri, giornalista, Agnese Pini, Direttore Quotidiano Nazionale, Antonio Villafranca, Direttore delle ricerche ISPI e Claudio Pagliara, corrispondente della Rai da New York. In collegamento da Capri ci sarà Annalisa Gaudenzi e il servizio da Parigi sarà firmato dalla corrispondete Giovanna Botteri.

Dalle attività politiche si passerà a quelle sportive con Piercarlo Presutti e Filippo Tortu Medaglia d’Oro staffetta 4×100 a Tokio 2020 e primo italiano capace di scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri, che sarà in collegamento dalla Florida dove si sta preparando in vista dei giochi di Parigi 2024.

Si andrà, poi, a ‘Spasso con i libri’, la rubrica, con Sabina Stilo, che ospiterà una voce interessante della narrativa italiana, Sasha Naspini con il suo ultimo libro “Errore 404”, edizioni e/o, un viaggio complesso nel tempo emotivo del protagonista. Editor e Art Director per diverse realtà editoriali, Naspini, è autore, presente in quasi 50 Paesi, di racconti e romanzi dal 2007.

Il suo ultimo scritto si racconta già dal titolo: ‘l’errore 404’, che tecnicamente si verifica quando digiti erroneamente un collegamento internet interrompendo così la navigazione, qui diviene la ricerca della “migliore ipotesi di sé” che il protagonista del libro sta cercando attraverso la sua capacità particolare, di assaggiare un alimento e riuscire a tornare con la mente nel momento in cui lo ha assaporato per la prima volta.

Questa la programmazione nel mondo:

NEW YORK/TORONTO 19 aprile h 16.45

LOS ANGELES 19 aprile h 13.45

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 19 aprile h 17.45

SYDNEY 19 aprile h 17

PECHINO/PERTH 19 aprile h 15

JOHANNESBURG 19 aprile h 16.30

BERLINO 19 aprile h16.30

LISBONA 19 aprile h 15.30