La Jornada Política – Elecciones País Vasco, nacionalistas y socialistas arremeten contra EH Bildu

MADRID – El clima político en el País Vasco, cuando faltan pocos días para las elecciones regionales, se torna más crispado. Los titubeos de Pello Otxandiano desataron la polémica. Todos contra EH Bildu. El candidato abertzale, entrevistado en el programa “Hora 25” de la “Ser”, evitó definir a Eta como “grupo terrorista. Fue la chispa que provocó el incendio.

Imanol Pradales, candidato del Partido Nacionalista Vasco, dijo a Rtve que es “inaceptable” no reconocer que Eta fue una “banda terrorista. El candidato del PNV, quien ayer fue atacado con un spay de pimienta minutos antes de terminar su intervención en un mitin en Barakaldo, insistió en que “Eta fue una banda terrorista”. Y que “hay que decirlo con claridad”. Para Pradales no hacerlo “implica no aprobar la asignatura de ética”; una asignatura que, en su opinión, “Eh Bildu tiene pendiente”

Pradales, quien confiesa desconfiar del presidente Sánchez, asegura que el PNV “está cumpliendo con la estabilidad del Estado”. Y espera que el jefe de gobierno “cumpla con el PNV”.

Por su parte, Eh Bildu busca apagar la polémica. Nerea Kortajarena, líder de la formación abertzale que podría ganar las elecciones, considera que Eta “no es un tema de campaña electoral”. Iñigo Alfonso Eneko-Andueza, candidato socialista a Lehendakari, no comparte esta opinión. Y reitera que su partido no pactará con la coalición abertzale; mucho menos “hará lehendakari al candidato de Eh Bildu”.

El Partido Popular traslada la política regional al ámbito nacional. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, propuso al secretario general del Psoe, Pedro Sánchez, firmar ante un notario un documento con el que se compromete no pactar con Eh Bildu, hasta tanto este no “condene a los asesinos de Eta”.

La propuesta ha sido rechazada por el Psoe. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, fue categórica en señalar que el “Partido Popular solo puede pactar con Vox, una fuerza política que nunca condena los actos de violencia machista, racista, xenófobo y homófobos”.

Mientras en el País Vasco crece la crispación y en Cataluña los partidos se preparan al inicio oficial de la campaña electoral que en realidad ya ha comenzado, en el Congreso de los Diputados se analizan las listas de personas que serán llamadas a declarar ante la Comisión de investigación de las mascarillas.

A través de una carta, el Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicitó a la Comisión reconsiderar la decisión de llamar a comparecer a Alejandro Luzón, Fiscal Jefe Anticorrupción. La Fiscalía considera que “podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal”. Anticorrupción está directamente involucrado en la investigación de casos objeto de la atención de la Comisión.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia ha dejado claro que no tiene sentido la comparecencia de los fiscales.

El ministro Félix Bolaños, en la capital valenciana, aseguró que “no tiene sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a Comisiones de investigación sobre causas que están conociendo”. Y este, en su opinión, “es un principio aplicable también a los Fiscales”.

Redacción Madrid