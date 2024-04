El fantasma de Eta irrumpe en la campaña electoral en el País Vasco

La reacción a las palabras del candidato abertzale ha sido particularmente dura en la “galaxia de izquierda”. La portavoz del Gobierno, la ministra Pilar Alegría, no dudó en calificar de “cobarde” a Otxandiano y en considerar su actitud de “desprecio a las víctimas”. La ministra juzgó el “negacionismo” del candidato de Eh Bildu “incompatible con la propia historia del País y con la democracia”.

No menos severos fueron los comentarios del candidato socialista Iñigo Alfonso-Eneko Andueza quien reiteró que “condenar el terrorismo es una deuda pendiente y, mientras no lo haga, el Pse no va a cerrar ningún tipo de acuerdo con Eh Bildu”.