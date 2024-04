Gaza, 10mila donne uccise del 7 ottebre

MADRID. – “A sei mesi dall’inizio della guerra, 10.000 donne palestinesi a Gaza sono state uccise, tra cui circa 6.000 madri, lasciando 19.000 bambini orfani”. Inoltre “un bambino viene ferito o muore ogni 10 minuti”. Lo si legge nell’ultimo rapporto sulla guerra nella Striscia di UN Women, ente delle Nazioni Unite attivo nella difesa dell’uguaglianza di genere.

Nel rapporto si legge inoltre che “Più di un milione di donne e ragazze a Gaza non hanno quasi cibo, né accesso ad acqua potabile, latrine, servizi igienici o assorbenti, con malattie che crescono in condizioni di vita disumane”.

Facendo eco a queste preoccupazioni, l’Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite ha lanciato un nuovo appello per il cessate il fuoco affinché gli aiuti umanitari possano essere portati a Gaza per aiutare a ricostruire gli ospedali tra cui Al Shifa, che è stato “praticamente distrutto” dopo una recente incursione israeliana.

Un Woman sottolinea inoltre che “La mancanza di personale, aghi, punti di sutura e altre attrezzature mediche essenziali” ha fatto sì che “i bambini feriti spesso languiscano nel dolore” negli ospedali o in rifugi di fortuna, come ha osservato Tess Ingram, specialista in comunicazione del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia.