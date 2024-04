L’intelligenza umana contro quella artificiale, una sfida peculiare nella “Giornata del Made in Italy”

MADRID – È stata una sfida a dir poco particolare: l’intelligenza umana contro quella artificiale. L’Ambasciata d’Italia in Spagna non ha voluto celebrare la prima edizione della “Giornata Nazionale del Made in Italy” ponendo l’accento, come è consuetudine fare, sui prodotti elaborati in Italia ed assai apprezzati per la loro bontà all’estero. In questa occasione, insieme all’Ufficio Ice di Madrid e con la collaborazione della rivista “Forbes España”, ha voluto valorizzare l’ingegno, la creatività e la sensibilità dell’essere umano. Ingegno, creatività e sensibilità senza i quali il “Made in Italy” non esisterebbe. C’è riuscita mettendo a confronto sei “testimonial”, italiani e spagnoli, con l’Intelligenza Artificiale.

E così il noto chef Andrea Tumbarello, apprezzato imprenditori del settore della ristorazione italiana; la prestigiosa ricercatrice Nanda Rea, dirigente di ricerca in astrofisica del “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” a Barcellona; la conosciuta architetta Beatriz Silveira, curatrice dello “Spazio Italia” nella passata edizione di Casa Decor; il filosofo Valerio Rocco Lozano, direttore del “Circolo de Bellas Artes”; lo scrittore e giornalista Carlos Pascual, collaboratore dell’autorevole quotidiano “El País” e della prestigiosa rivista “Viajes National Geographic” e autore di un libro sulla Toscana di imminente pubblicazione: e la versatile Ines Sastre, attrice e modella, hanno raccolto il guanto.

Dunque, agroalimentare e gastronomia, scienze, disegno, cultura, turismo e moda. Questi gli ambiti della sfida in cui l’Intelligenza Artificiale e l’essere umano si sono confrontati. È stata una prova interessante che ha permesso di valutare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, di cui oggi si parla tanto, ma anche le sue limitazioni. Infatti, dalle risposte dell’Intelligenza Artificiale, tutte inconfutabili, dotte ed enciclopediche, è emersa, non poteva essere altrimenti, l’assenza di sensibilità, vivacità, entusiasmo. Non è riuscita a contagiare i presenti con quei sentimenti, quelle emozioni, quella passione che, fortunatamente, solo l’essere umano può trasmettere.

La “Giornata Nazionale del Made in Italy” è un’iniziativa fortemente voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con essa si vuole riconoscere il talento creativo, le tradizioni millenarie e la genialità del Belpaese. Non a caso la “Giornata” si celebrerà nella data di nascita di Leonardo da Vinci, simbolo del talento, della creatività e dell’ingegno dell’essere umano.

La serata organizzata dall’Ambasciata d’Italia in Spagna ed ospitata in una delle sale della Cancelleria Consolare è stata aperta dall’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi, che ha sottolineato come l’Intelligenza Artificiale, oggi, sia un argomento di grande interesse, e dai brevi interventi di Andrés Rodríguez, presidente e fondatore di “Spain Media”, gruppo editoriale che pubblica “Forbes España”, e da Giovanni Bifulco, direttore dell’Ufficio Ice a Madrid.

Redazione Madrid