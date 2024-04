Rai Italia, 17 aprile: a Casa Italia il rischio escalation della guerra in Medio Oriente

Dopo la pioggia di droni e missili iraniani su Israele, si attende la reazione, già annunciata, di Gerusalemme. Riusciranno le diplomazie mondiali a ricondurre tutti alla ragione in un territorio governato dall’odio? Ecco gli argomenti al centro dell’approfondimento della puntata di Casa Italia, in onda domani 17 aprile su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

In seguito all’attacco dell’Iran su Israele, un attentato spesso annunciato e temuto da tutti, arriva, dai Leader politici del G7, riunitisi in videoconferenza, la proposta di sostegno a Israele e la richiesta alla Comunità Internazionale di agire per evitare un’escalation. Intanto a Gaza in seguito ad un raid hanno perso la vita i tre figli del leader di Hamas, Ismail Haniyeh e sul tavolo delle trattative continua la respinta della bozza di accordo al Cairo di liberare gli ostaggi e di attuare una pausa nei combattimenti, nonostante gli interventi di mediazione di Qatar ed Egitto, e sullo sfondo prosegue la marcia degli sfollati che tentano di rientrare a Nord della Striscia. Roberta Ammendola, cercherà il confronto con i corrispondenti Rai, Maria Gianniti e Claudio Pagliara, rispettivamente dalle sedi di Gerusalemme e New York, Anna Mazzone, giornalista esteri Tg2 e Andrea Tenenti, portavoce Unifil.

Spazio anche ai progressi dell’ingegneristica e dell’edilizia italiana partendo dai danni provocati dalle calamità naturali, e dai conseguenti rischi da gestire spostando, l’obiettivo sul terribile terremoto che ha colpito Taiwan, nel mare cinese, portando con sé disastro e vittime. Nonostante le violente oscillazioni del terreno il più alto grattacielo della capitale Taipei ha resistito grazie ad una sfera antisismica ideata e progettata in Italia, un vero e proprio pendolo, all’interno della struttura, che fa da contrappeso riducendo le vibrazioni prodotte da vento e sisma. Roberta Ammendola farà il punto con Renato Vitaliani, Ingegnere civile e ambientale e Carlo Doglioni, Presidente Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, INGV.

Si volterà pagina con il “Dietro le Quinte con Elisabetta” a Beatrice Venezi. Elisabetta Ferracini intervisterà il Direttore d’Orchestra che parlerà del suo ultimo progetto, “Voci Fuori dal Coro”, un viaggio nella storia della musica al femminile, realizzato per RaiPlay e RaiPlay Sound. Otto puntate, disponibili dal 16 aprile, per raccontare di donne geniali, compositrici innovative che sono riuscite a emergere in un mondo prevalentemente maschile, ma che spesso sono state dimenticate.

Questa la programmazione nel mondo:

NEW YORK/TORONTO 17 aprile h 16.45

LOS ANGELES 17 aprile h 13.45

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 17 aprile h 17.45

SYDNEY 17 aprile h 17

PECHINO/PERTH 17 aprile h 15

JOHANNESBURG 17 aprile h 16.30

BERLINO 17 aprile h16.30

LISBONA 17 aprile h 15.30