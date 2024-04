Casa Italia, 16 aprile: l’Italia la terra del vino, il sapore unico dell’eccellenza

Tradizione, amore e innovazione, questo il legame che scorre lungo i percorsi del vino italiano e sarà il punto di partenza della prossima puntata di Casa Italia, in onda domani 16 aprile su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Qualità, gusto e modernizzazione sul fronte produttivo e organizzativo, il racconto della maestria del mercato produttivo italiano proseguirà parlando di vino, simbolo di forte tradizione, vero e proprio traino per l’economia del Paese. L’Italia, tra gli esportatori più importanti al mondo, si è incontrata a Verona al Vinitaly, una delle più grandi fiere dedicate al settore, per promuovere e conoscere da vicino questo prodotto e gli artigiani delle cantine, di piccole e medie imprese, alla continua ricerca della cura del dettaglio. Un’importante menzione all’importanza delle cooperative, che con la loro presenza portano il 50% della produzione di vino in Italia.

I numeri dell’export in Europa si aggirano attorno agli 8 miliardi di euro, soprattutto del prosecco DOP, come segnalato dall’ultimo rapporto sul vino di Nomisma che pone l’Italia al secondo posto sul podio dopo la Francia e prima della Spagna. Il Belpaese è leader non soltanto nella produzione del vino, in termini di volume, ma anche sul fronte dell’innovazione e della qualità, con valori delle etichette di pregio molto alti. Per le imprese sul territorio e gli occupati nel settore la sfida sarà di tenere viva la passione tra l’industria e i 29 milioni di ‘Wine Lovers’. Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, dialogherà con Luca Maroni, enologo, Denis Pantini, Responsabile Wine Monitor di Nomisma e Salvo Spedale, Portavoce Assovini.

Si volterà pagina, per parlare di un recente studio italiano, pubblicato sulla rivista New England Journal of Medicine, che dimostra la presenza di micro e nano plastiche nelle arterie “nemiche” del cuore. Una scoperta definita ‘rivoluzionaria’ che solleva una serie di domande, ad esempio come fanno ad entrare nel nostro organismo e quali danni apportano al corpo, in quanto l’esposizione a queste sostanze si pone come minaccia per malattie cardiovascolari. Roberta Ammendola farà il punto con i Professori Giuseppe Paolisso, Internista Università Studi della Campania Luigi Vanvitelli ed Emanuele Barbato, Cardiologo Università La Sapienza di Roma – Ospedale San’Andrea.

Il momento dello sport sarà dedicato al calcio e alla splendida stagione dell’Inter che, ad un passo dallo scudetto, festeggia il suo campione, Simone Inzaghi, vincitore del Premio Nazionale Enzo Bearzot. Spazio anche alla Serie B, con le ultime vittorie di Parma, Como e Venezia. Piercarlo Presutti ne parlerà con Fabrizio Tumbarello, Giornalista Rai Sport.

Questa la programmazione nel mondo:

NEW YORK/TORONTO 16 aprile h 16.45

LOS ANGELES 16 aprile h 13.45

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 16 aprile h 17.45

SYDNEY 16 aprile h 17

PECHINO/PERTH 16 aprile h 15

JOHANNESBURG 16 aprile h 16.30

BERLINO 16 aprile h16.30

LISBONA 16 aprile h 15.30