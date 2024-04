MADRID – Torna il Festival Corale Internazionale “El En-Canto Italiano”. Organizzato da Francesco Ercolani Arts, il festival si terrà in varie “location” dal 19 al 26 aprile.

In questa seconda edizione del Festival “El En-Canto Italiano”, ad accompagnare il “Coro Italiano in Spagna”, che dirige il Francesco Ercolani, saranno la “Schola Gregoriana de Madrid” e il “Coro Femminile Arsys”. Invitato speciale il “Coro Romensamble”, diretto da Annalisa Pellegrini, della “Civica Scuola delle Arti” di Roma

Il “Coro Romensamble” è la conseguenza naturale dell’evoluzione del “Coro di Voci Bianche dei Pueri Cantores” e del coro polifonico “Cantoria Nova Romana” della “Civica Scuola delle Arti” di Roma.

Il “Coro Romensamble” si è esibita in importanti manifestazioni in Italia. Ha partecipato alla produzione di opere in collaborazione di enti orchestrali. E ha preso parte al progetto “Life” ed è stato protagonista del concerto “There was a Child”.

Il “Coro Italiano in Spagna”, diretto da Francesco Ercolani, si dedica alla diffusione del repertorio italiano. È un progetto che fa i primi passi nel 2018 grazie alla caparbietà del maestro Ercolani. Nasce dal desiderio di diffondere la cultura del Belpaese. Si è esibito in importanti scenari, come ad esempio il Museo Thyssen.

Il programma del Festival

19 Aprile, Concerto inaugurale della “Schola Gregoriana de Madrid”, “Parroquia San Juan de la Cruz”, Plaza San Juan de la Cruz 2, ore 18:30

20 Aprile, Concerto del “Coro Femminile Arsys”, “Parroquia de San Francisco Javier”, Calle Mártires de la Ventilla 34, ore 17:00

21 Aprile, Solenne Liturgia accompagnata dal “Coro Italiano in Spagna” (sezione giovani) per celebrare il Natale di Roma, “Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles”, Calle de Bravo Murillo 93, ore 13:00

25 Aprile, Concerto del “Coro Italiano in Spagna” (sezione adulti) per commemorare l’Anniversario della Liberazione, “Parroquia del Santísimo Redentor”, Calle de Félix Boix 13, ore 20:30

26 Aprile, Concerto del “Coro Romenseble” per la chiusura del Festival, “Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles”, Calle de Bravo Murillo 93, ore 20:30

