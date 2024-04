Calcio femminile, Campionato Sudamericano U20: vittoria a valanga per la Vinotinto, 6 – 0 alla Bolivia

CARACAS. – E’ una Vinotinto irresistibile quella scesa in campo contro la Bolivia, match valido per la prima giornata del Girone B del “Campeonato Sudamericano” femminile Under 20. Il Venezuela ha superato per 6 – 0 la “Verde” e vola al primo posto in classifica a pari merito con il Brasile.

Hanno scritto il proprio nome sul tabellone luminoso dello stadio Modelo Alberto Spencer: Mariana Barreto (4’ 13’ e 37’), Marianyela Jiménez (42’), Floriangel Apóstol (53’) e Francelis Graterol (78’).

Questa sfida ci ha lasciato diverse note positive: é la prima volta nella storia del Campionato Sudamericano femminile under 20 che la Vinotinto segna piú di due reti nel primo tempo. Va aggiunto che Mariana Barreto é entrata negli almanacchi come la prima venezuelana che segna una tripletta nei primi 45 minuti.

Il 6 – 0 contro la Bolivia, é la vittoria con piú gol della Vinotinto dopo il 7 – 0 inflitto all’Ecuador nella fase a gironi del 2020. In quella sfida Eyner Higuera aveva segnato una tripletta.

Nell’altra sfida del girone B, il Brasile ha superato per 5 – 1 il Cile grazie alle reti di Natalia Vendito (30’), Duda Mineira (53’), Ana Flavia (68’), Gisele (80’) e Carol (87’). L’unica rete della “Roja” é stata griffata da Nicole Carter.

Per rivedere le ragazze vinotinto bisognerá attendere fino a domani quando, alle 19:30, se la vedrá con le “neogranadine”. Prima ci sará la sfida Cile – Bolivia (17:00).

Va segnalato que il Campionato Sudamericano femminile under 20 assegna quattro biglietti per il mondiale di categoria che si disputerá quest’anno in Colombia.

Oltre alle padrone di casa, le nazionali che hanno un posto garantito per la kermesse iridata sono: Australia, Austria, Camerun, Canadá, Costa Rica, Corea del Nord, Corea del Sud, Fiyi, Francia, Ghana, Germania, Giappone, Marocco, Messico, Nigeria, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)