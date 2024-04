Formula1: ecco il calendario 2025, si parte dall’Australia

MADRID. – Il palcoscenico è pronto per un’altra stagione emozionante di Formula 1, con il calendario per il 2025 finalmente svelato. Con un totale di 24 tappe, la stagione prenderà il via dall’Australia e si concluderà sotto i riflettori di Abu Dhabi, all’inizio di dicembre.

La corsa si snoderà attraverso alcuni dei circuiti più iconici del mondo, con tappe cruciali in Cina e in Giappone, che si terranno come secondo e terzo round rispettivamente. Una volta concluso il Ramadan, il circus della Formula 1 si sposterà nel Medio Oriente ad aprile, con gare che promettono azione e suspense fino all’ultimo giro.

Tra le tappe più attese del calendario, spiccano Imola il 16 maggio e Monza il 7 settembre, entrambe in Italia, paese dal lungo legame con la Formula 1. Il calendario rimane fedele allo schema degli anni precedenti, offrendo ai fan emozioni senza fine e battaglie epiche in pista.

Di seguito l’elenco delle tappe:

GP Australia (14-16 marzo): Melbourne GP Cina (21-23 marzo): Shanghai GP Giappone (4-6 aprile): Suzuka GP Bahrain (11-13 aprile): Sakhir GP Arabia Saudita (18-20 aprile): Jeddah GP Miami (2-4 maggio): Miami GP Italia (16-18 maggio): Imola GP Monaco (23-25 maggio): Monaco GP Spagna (30 maggio-1 giugno): Barcellona GP Canada (13-15 giugno): Montreal GP Austria (27-29 giugno): Spielberg GP Gran Bretagna (4-6 luglio): Silverstone GP Belgio (25-27 luglio): Spa GP Ungheria (1-3 agosto): Budapest GP Paesi Bassi (29-31 agosto): Zandvoort GP Italia (5-7 settembre): Monza GP Azerbaigian (19-21 settembre): Baku GP Singapore (3-5 ottobre): Singapore GP Stati Uniti (17-19 ottobre): Austin GP Città del Messico (24-26 ottobre): Mexico City GP Brasile (7-9 novembre): San Paolo GP Las Vegas (20-22 novembre): Las Vegas GP Qatar (28-30 novembre): Lusail GP Abu Dhabi (5-7 dicembre): Yas Marina .