Coppe Europee, imprese di Roma e Atalanta: battute Milan e Liverpool. Il 18 le gare di ritorno dei quarti

MADRID. – Le formazioni italiane di Roma e Atalanta grandi protagoniste nell’andata dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi proseguono il loro momento magico avendo battuto ieri sera a San Siro il Milan per 0-1, in un derby europeo tutto di marca italiana. Impresa eccezionale anche dell’Atalanta, passata nel mitico tempio di Anfield per 0-3 contro il Liverpool. Pari della Fiorentina in Conference League: nell’andata dei quarti, i viola hanno chiuso 0-0 contro il Viktoria Plzen. Analizziamo le gare di ieri, specialmente in ottica di quello che potrebbe accadere al ritorno.

La Roma espugna S. Siro: ancora in gol Mancini. Si decide tutto al ritorno

C’era grande attesa per Milan-Roma. Non capita infatti troppo spesso di incrociare una sfida tutta italiana nelle coppe europee. La gara di andata dei quarti ha visto prevalere in trasferta la Roma di De Rossi, che ha chiuso il match in vantaggio per 0-1, grazie ad un altro colpo di testa del difensore Gianluca Mancini al 17’ del primo tempo, già decisivo con la sua rete nella stracittadina di sabato scorso contro la Lazio.

La “testata” del giallorosso non scuoteva il Milan, incapace di fare gioco e troppo prevedibile in ogni scelta tattica. Solo due traverse all’attavo della squadra di Stefano Pioli. Incolore nei padroni di casa la prestazione di Leão che, sostituito dallo stesso Pioli nella ripresa, beccava anche qualche fischio dal Meazza al momento di uscire dal campo.

Nella Roma, ottime le prestazioni di El Shaarawy e del portiere Svilar, nonché della difesa in blocco, sempre attenta e concentrata. Ora, si attende la gara di ritorno, che si disputerà all’Olimpico il prossimo 18 aprile e che decreterà la squadra che approderà alla semifinale di Europa League, dove affronterà la vincente tra Bayer Leverkusen e West Ham (2-0 per i tedeschi all’andata). Nei giallorossi, assenza pesante quella di Cristante, ammonito ieri e che verrà squalificato nel match di Roma. Qualificazione, dunque, ancora del tutto incerta.

Atalanta, 3 gol nella tana del Liverpool. A Bergamo un ritorno con tante certezze

Impresa storica anche per l’Atalanta. I bergamaschi hanno ottenuto un incredibile 0-3 sul campo del Liverpool, considerata la principale favorita per la vittoria finale in Europa League. I reds hanno attaccato per tutto l’incontro, creando opportunità importanti. Ma è stata la formazione italiana a colpire.

Grande protagonista della serata ad Anfield è stato Scamacca, autore dei primi due gol dell’Atalanta, prima della ciliegina sulla torta messa da Pasalic. Ora, il ritorno a Bergamo, previsto per giovedì prossimo: i nerazzurri sono con un piede in semifinale ed affronteranno il return match partendo da un vantaggio davvero difficile da colmare, anche per il grande Liverpool di Jurgen Klopp e del funambolico Salah.

Conference League, pari incolore della Fiorentina: ma al ritorno i viola favoriti

Nei quarti di finale della Conference League, pareggio della Fiorentina sul campo del Viktoria Plzen (0-0). Già si pensa alla gara di ritorno, giovedì prossimo al Franchi. I viola hanno giocato un match incolore ma in vista del match decisivo della prossima settimana, continuano ad essere i favoriti. Basterà un successo, anche con il minimo scarto, per consentire alla truppa di Vincenzo Italiano di brindare al raggiungimento della semifinale.