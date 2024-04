Rai Italia, 15 aprile: a Casa Italia il Made in Italy ingrana la marcia e festeggia la sua Prima Giornata Nazionale

Tutto il genio e il talento che l’Italia sa esprimere celebrando i suoi prodotti e creazioni, questo il leitmotiv della puntata di Casa Italia, in onda lunedì 15 aprile su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Il Belpaese si prepara a festeggiare sé stesso, per riconoscere e sostenere le imprese e l’ingegno partendo dalle tradizioni che diventano grandi anche grazie alle innovazioni tecnologiche che fanno da ‘cornice’ alle eccellenze italiane nel mondo.

Attraverso mostre, cerimonie ed eventi e le aziende private che aprono le loro porte, la missione è di far conoscere la macchina produttiva di un indotto, quello del Made in Italy, che parte dal saper fare manifatturiero fino al prodotto confezionato, con l’intento di difendere i talenti che, grazie a competenze uniche, trasferite da generazioni, vanno sostenuti.

L’Italia degli ‘inimitabili’, dunque: qualità, raffinatezza e gusto. Un tessuto produttivo quello italiano fatto di realtà industriali storiche e territoriali che si andrà a conoscere attraverso i musei, come quello della Ferrari, la storia di un marchio talmente grande da meritare due sedi, a Maranello e a Modena per onorare la città da cui Enzo Ferrari prese l’idea per il giallo che fa da sfondo al cavallino nello storico logo.

E poi si prenderà un passaggio fino a Roma per scoprire le forme della moda e della cultura con l’industria manifatturiera del cappello, da sempre uno dei più forti elementi di comunicazione della moda. Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, farà il punto con Stefania Lazzaroni, Direttore Generale Altagamma, Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della moda e Sabina Florio Vicepresidente Unindustria Lazio e Presidente Sosepharm.

L’Italia rimarrà al centro della puntata anche da Modena, dove si alzerà il sipario sul Teatro Comunale dedicato a due giganti del bel canto, Mirella Freni e Luciano Pavarotti, realizzato su progetto di Francesco Vandelli ed inaugurato nel 1841.

Questa la programmazione nel mondo:

