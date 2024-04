Ucraina, Zelensky firma accordo militare con la Lettonia

MADRID. – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato questa mattina il raggiungimento di un accordo con la Lettonia per il sostegno militare a Kiev. In visita in Lituania, il presidente ucraino ha reso noto il conseguimento dell’intesa su base decennale con la vicina Lettonia che definisce il sostegno militare innanzitutto nell’ottica della difesa contro la Russia.

“Questo accordo prevede un sostegno militare annuale dalla Lettonia all’Ucraina per un importo pari allo 0,25% del PIL – ha reso noto Zelensky -. La Lettonia si è inoltre impegnata ad assistere l’Ucraina per dieci anni nei settori della difesa informatica, dello sminamento e delle tecnologie senza pilota, nonché a sostenere l’adesione dell’Ucraina all’UE e alla NATO“.

Nella stessa occasione, Zelensky ha ribadito per l’ennesima volta la richiesta alla comunità internazionale per la fornitura dei sistemi di difesa area, che al momento, ha affermato, “rappresenta la sfida più grande” in quanto stanno proseguendo i “massicci attacchi da parte della Russia”. “Anche oggi – ha detto Zelensky – siamo stati attaccati. I missili sono caduti di sera, nella notte nonché stamattina presto. Ancora una volta Kharkiv, ancora una volta Odessa, Zaporizhia, la regione di Kiev, molte delle nostre regioni”, sono state colpite. “Ecco perché la difesa aerea è per noi la priorità numero uno”, ha aggiunto.

Zelensky ha in particolare reso noto che “durante la notte, la Russia ha lanciato più di quaranta missili e quaranta droni contro il nostro paese. Alcuni missili Shahed e droni sono stati abbattuti con successo. Purtroppo solo una parte di essi. I terroristi russi hanno ancora una volta preso di mira le infrastrutture critiche”, ha aggiunto. Secondo lo stato maggiore ucraino, le difese aeree sarebbero comunque riuscite a distruggere 39 dei 40 droni russi.

Da parte sua, il ministro ucraino dell’Energia, German Galushchenko ha reso noto che ad essere presi di mira sono stati gli “impianti di produzione e sistemi di trasmissione energetica” nelle regioni di Kiev, Kharkiv (nord-est), Zaporizhia (sud) e Lviv (ovest). Inoltre, due centrali termoelettriche del fornitore energetico ucraino DTEK sono state attaccate, ha riferito questa mattina la società su Telegram, senza specificare la loro ubicazione. È stato in più reso noto che gli attacchi notturni russi hanno completamente distrutto la centrale termoelettrica Trypilska nei pressi della capitale ucraina.

Gli attacchi delle forze di Mosca continuano inoltre a mietere vittime: ieri un attacco russo contro un negozio di alimentari e una farmacia nella regione nord-orientale di Kharkiv ha ucciso tre persone, tra cui una ragazza di 14 anni. Nel bombardamento di Lyptsi, a circa 10 chilometri dal confine russo, sono rimasti feriti anche un ragazzo di 16 anni e una donna. Un altro attacco con bombe aeree guidate ha distrutto un ospedale nella città di confine di Vovchansk. Nella regione meridionale di Odessa, in Ucraina, i missili russi hanno invece ucciso quattro persone, tra cui una ragazza di 10 anni, e ne hanno ferite altre sette.