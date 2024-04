ATP Montecarlo, niente da fare per l’italiano Musetti, battuto dal numero 1 Djokovic

MADRID. – Accolti dal fragoroso applauso del pubblico del Court Rainier III di Montecarlo, oggi pomeriggio sono entrati in campo Lorenzo Musetti ed il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Si è trattato del quinto confronto diretto tra i due, con il serbo che era in vantaggio per 3-1 nei precedenti. Proprio nella passata edizione del torneo monegasco arrivò l’unico successo dell’azzurro, che oggi andava a caccia di un prestigioso bis. Un tentativo andato però a vuoto, quello dell’italiano, battuto in due set da Djokovic per 7-5, 6-3.

Buon primo set, poi il dominio di Djokovic

E’ stata una gara appassionante nel primo set, dove Musetti ha tenuto testa al nobile rivale, cedendo solo nel finale, quando i colpi del serbo hanno man mano cominciato a funzionare, con il 22enne di Carrara che invece iniziava a perdere le sue sicurezze. C’è comunque rammarico per questo primo set, perso dall’italiano dopo aver servito sul 4-3 ed essersi ritrovato sul 40-0.

Poca storia invece nel secondo set, con Djokovic divenuto autoritario e determinato: l’incontro si chiudeva con un 6-3 a favore del numero 1 del mondo. Dal canto suo, il trentasettenne di Belgrado, per giungere agli ottavi, aveva disputato un solo match, superando agevolmente il russo Roman Safiullin.

Il balcanico, in questo ATP di Montecarlo, va alla caccia del riscatto, dopo una serie di insuccessi piuttosto clamorosi: sconfitto a sorpresa ad Indian Wells dall’italiano Luca Nardi, il serbo ha poi preferito non disputare il Masters di Miami per accumulare energie preziose in vista della stagione sulla terra rossa. Ai quarti di finale a Montecarlo, Djokovic affronterà ora l’australiano Alex De Minaur, che questa mattina ha superato con un netto 2-0 il connazionale Alexei Popyrin.

Musetti, una sconfitta per crescere. Fuori Medvedev

Musetti esce invece da Montecarlo a testa alta: il numero 24 del mondo sta giocando un buon tennis e vuole continuare a scalare la graduatoria ATP. Una sconfitta, dunque, che gli deve servire per migliorare, soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica e nervosa. Per quanto riguarda gli altri risultati a Montecarlo, da segnalare l’impresa di Karen Khachanov, che oggi ha battuto Daniil Medvedev nel derby russo degli ottavi di finale, vinto 6-3, 7-5 in un’ora e 53 minuti di gioco. Un altro dei favoriti è dunque già fuori.