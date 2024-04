Per Sinner debutto ok a Monaco, batte Korda ed è agli ottavi

ROMA. – E` un esordio regale (direttamente al secondo turno) quello di Jannik Sinner al “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 5.950.575 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

Il 22enne di Sesto Pusteria, n.2 del ranking e del seeding, ha liquidato per 61 62, in un`ora e un quarto di partita a senso unico, lo statunitense Sebastian Korda, 23enne di Bradenton, Florida, n.27 ATP. Jannik ha così firmato il 23esimo successo di un 2024 da favola, “sporcato” da una sola sconfitta (contro Alcaraz in semifinale ad Indian Wells).

Giovedì Sinner, che a Monte-Carlo difende la semifinale dello scorso anno (stoppato in tre set da Rune), si giocherà l`ingresso nei quarti con il tedesco Jan-Lennard Struff, n.25 del ranking, battuto in due set nell`unico precedente, disputato un mese fa al terzo turno ad Indian Wells.

(Adx /askanews)