Ambasciata d’Italia, l’intelligenza umana sfida quella artificiale

MADRID – Una sfida singolare: l’intelligenza umana contro quella artificiale. Ad organizzarla è stata l’Ambasciata d’Italia in Spagna insieme all’Ufficio ICE e alla prestigiosa rivista “Forbes”. L’iniziativa è stata finanziata dal Maeci ed è il risultato della legislazione approvata recentemente per promuovere e tutelare il “Made in Italy”. È questo un provvedimento che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha definito “storico” poiché, a suo avviso, “segna una svolta nella politica industriale del Paese, intervenendo a 360 gradi per stimolare e proteggere la crescita delle filiere strategiche nazionali, contrastare la contraffazione e formare nuove competenze in vista delle sfide globali che abbiamo davanti”.

Il “Made in Italy”, stando a una indagine conoscitiva della Camera dei deputati, rappresenta nel suo complesso “un aggregato economico che consolida quasi 190 miliardi di euro di fatturato, è pari al 2 per cento del Pil e vale 555mila occupati”.

L’evento, che si svolgerà in formato virtuale, spiega l’Ambasciata d’Italia in un comunicato, è “concepito prendendo spunto dalla partita a scacchi tra Kasparov e il supercomputer IBM ‘Deep Blue’ e consisterà in una sfida tra sei esperti/testimonial di diversi settori/ambiti (agroindustria, tecnologia, design e arredamento, industrie culturali e creative, turismo, moda), rappresentativi dell’eccellenza produttiva italiana, e computer dotati di intelligenza artificiale”.

Un giornalista, stando sempre al comunicato, porrà domande sia ai “testimonial” sia ai computer. L’argomento sarà il “Made in Italy”. L’obiettivo della sfida è ovviamente dimostrare la superiorità delle risposte date dai “testimonial”. L’evento sarà trasmesso “via streaming” così da permettere alle università italiane e spagnole, agli studenti delle scuole, agli interessati al mondo dell’AI, di partecipare a distanza.

Tra i “testimonial” presenti alla serata vi saranno lo chef Andrea Tumbarello, il direttore del Círculo de Bellas Artes, Valerio Rocco Lozano, l’architetta Beatriz Silveira, il giornalista e scrittore collaboratore di El País, Carlos Pascual, la ricercatrice basata a Barcellona Nanda Rei e l’attrice e modella Inés Sastre.

L’evento si terrà il lunedì 15 aprile alle ore 18:00, presso l’Ambasciata d’Italia in Spagna.

Redazione Madrid