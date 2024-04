Catalogna, Puigdemont lascerà la politica se non eletto presidente della “Generalitat”

MADRID – Solo ai vertici della “Generalitat”, in nessun altro posto. Quindi, qualora non fosse eletto nelle prossime regionali del 12 maggio in Catalogna, abbandonerà definitivamente la politica. Lo ha annunciato Carles Puigdemont, il leader e candidato di Junts. Il “headliner” del movimento indipendentista, intervistato dalla radio pubblica catalana Rac1, ha confessato che non si vede “come leader dell’opposizione”.

Puigdemont ha commentato ai microfoni di Rac1 che tornerà in Catalogna. E assicurato che lo farà in occasione del dibattito d’investitura nel Parlamento catalano. Ha detto che poco importa che sia o meno il candidato all’investitura. Quel giorno, ha affermato l’ex presidente della “Generalitat”, sarà presenta alla Camera regionale.

Puigdemont ha assicurato che tornerà in Catalogna solo dopo il 12 maggio. Ovvero, dopo le elezioni. Poco importerà se, ha precisato, la Legge di Amnistia sia entrata in vigore o no. La minaccia di arresto è sempre reale. In particolare ora che esiste un ordine internazionale diramato dalla Corte Suprema in seguito alle indagini sul “Caso Tsunami Democratico”. Puigdemont è tra i sospetti del presunto delitto di terrorismo.