Nuoto: Centro Italiano Venezuelano campione del “Campeonato Regional” disputato a Valencia

CARACAS. – Fine settimana da incorniciare per il nuoto al Centro Italiano Venezuelano di Caracas! Le ottime notizie non giungono solo dalla vasca del “Piscina Bolivariana El Rollo”, sede dei “Juegos Bolivarianos Juveniles” Sucre 2024, ma anche dal “Polideportivo Misael Delgado” dove per quattro giorni si è disputato il “Campeonato Regional”.

Dalla denominata “Ciudad Industrial”, il sodalizio italico torna con la coppa di campioni. Il Centro Italiano Venezuelano ha conquistato 754 punti lasciandosi alle spalle lo Sport Center Los Naranjos (643.5) e il Club Emil Friedman (554.50). La prova svoltasi nella città di Valencia aveva l’omologazione di FEVEDA ed ha coinvolto 30 club da diverse regioni del Venezuela: in vasca c’erano club di Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, La Guaira, Miranda.

Oltre al CIV di Caracas, hanno rappresentato la nostra collettività lo Squalo Centro Italo Valencia, che con 326 punti ha chiuso al sesto posto, e la Casa d’Italia Maracay. Gli altri club che hanno gareggiato al “Polideportivo Misael Delgado” per conquistare il “Campeonato Regional” sono il Club Parque Naciones Unidas con 391 punti, il Centro Portugués (375.50), il Club Monstruos de Carabobo (319.50), l’Hogar Hispano Carabobo (245), l’Altamira Tennis Club (216), il Club Del Ines 25 (210), il Centro de Natación Caracas (171), il Club Ignacio de León (120), il Centro Asturiano de Caracas (103.50), la Natación YMCA Valencia (100.50), il Club de Natación La Trinidad (66), l’Aguas Abiertas Carabobo (51), il Club de Natación Morros de Guárico (32), il Club Paraíso GT (32), il Club Elite Aragua (27), la Casa Apure de Aragua (25), il Club Deportivo Velódromo (21), il Club de Natación Mantarraya (18), il Centro Hispano Venezolano (16), Telares Maracay (12), la Nápoles Natación (9), l’Asociación Estado La Guaira (6), il Canario Cojedes Swimming Club (4), il Club Nuestra Señora del Camino (3) e il CS Madeirense Carabobo (1).

Dopo il “Campeonato Regional”, la squadra di nuoto del CIV di Caracas si prepara a tuffarsi in vasca al “Nacional Abierto”, il torneo si svolgerà tra il 22 e il 25 maggio al “Parque de las Naciones Unidas”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)