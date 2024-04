Calcio venezuelano: 2-0 al Táchira e l’UCV si qualifica per i play-off!

CARACAS. – Sogno o son desto? L’UCV, la matricola terribile della Liga Futve fa il colpaccio anche contro il Táchira. Tra le mura amiche dello stadio Olímpico affronta senza paura e con la mentalità da big i “Gialloneri”.

La squadra del mister italo-venezuelano Daniel Sasso conquista tre punti preziosi che la fanno non solo volare in classifica, ma diventare anche la prima qualificata per i play-off. Undici risultati utili consecutivi per il denominato “equipo tricolor”, una striscia positiva che fa sognare nonostante i piedi siano ben piantati a terra.

Sul rettangolo verde ai piedi dell’Ávila, l’UCV si porta in vantaggio nel primo tempo con una zuccata di Brayan Hurtado (45+2’). Nella ripresa, la squadra della “Casa que vence las sombras” chiude la gara con il gol griffato dal giovane Daniel De Sousa. I ragazzi di Sasso controllano bene la gara e al triplice fischio possono finalmente festeggiare un successo che li porta in cima alla classifica e alla seguente fase del Torneo Apertura.

Nella città di Mérida, l’Estudiantes si aggiudica il “derby salvezza” con lo Zamora: vittoria 3 – 1 con reti di José Antonio Montilla (37’), Elías Alderete (38’) e José Rivas (44’). Il momentaneo vantaggio degli ospiti era stato segnato da Mauricio Márquez (22’).

Sul campo del Misael Delgado, Carabobo e Rayo Zuliano hanno pareggiato 2–2. I “Granates” si sono portati sul 2 – 0 grazie a Edson Tortolero (32’) e Harrison Contreras (35’). Dal canto suo, hanno lasciato il segno per la squadra della “Tierra del sol amada” Cristian Maldonado (41’) e Gerardo Padrón (51’). Durante l’intervallo il Carabobo ha reso omaggio al Valencia FC per il suo 60º anniversario della fondazione, questa formazione (che attualmente non esiste più) per diversi anni ha rappresentato questa regione del Venezuela vincendo lo scudetto nel 1971. In campo c’erano campioni come Reinaldo Lovizuto, Omar “Pulpo” Colmenárez, Oswaldo “Catire” González, Victor Filomeno, Cecilio González, Carlos Gonzalez, Gamal González, Ali Martinez, Richard Moforte, la nipote di Hector Abritta e l’italo-venezuelano Concetto Di Tommasi, storico tifoso di questa squadra.

Hanno completato l’undicesima giornata: La Guaira – Portuguesa 0 – 2, Inter de Barinas – Puerto Cabello 1 – 0, Metropolitanos – Caracas 0 – 0 e Monagas – Angostura 4 – 2.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)