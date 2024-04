Pet Day, Falkensteiner Hotels e Residences propone il “Welcome Dogs”

ROMA. – L’11 aprile si celebra il Pet Day, giornata dedicata agli animali domestici, fedeli compagni dell`uomo da millenni, e al loro amore incondizionato.

Il brand altoatesino Falkensteiner Hotels & Residences ha messo a punto il programma “Welcome Dogs” per accogliere gli amici a quattro zampe, offrendo loro un`esperienza speciale fin dall`arrivo in struttura: dal pacchetto di benvenuto con golosi bocconcini ai servizi di passeggiata e toelettatura disponibili su richiesta.

In particolare, le strutture Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo e Falkensteiner Hotel Kronplatz, puntano ad offrire un soggiorno confortevole agli amici a quattro zampe, affinché sia per tutti un`esperienza da ricordare. Tra i servizi: pacchetto di benvenuto per ogni cane (bocconcini, osso da masticare, ecc.), servizio di toelettatura per cani (su richiesta e prenotazione alla reception), servizio di passeggiate per cani (su richiesta e prenotazione alla reception), coperta per cani, ciotola per il cibo e l`acqua (disponibili anche per l`acquisto), dog bar con fontana d`acqua per cani all`ingresso, postazioni per l`eliminazione dei rifiuti dei cani.

La struttura 5 stelle Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo ha riaperto il 22 marzo 2024. Grazie alla vicinanza di Jesolo a Venezia, le famiglie possono godere del fascino senza tempo della “città sull`acqua”, perdersi tra le sue calle e respirare in ogni angolo arte e bellezza. Oltre ai suoi luoghi iconici, da non perdere la visita alle isolette della Laguna come Burano, Murano e Torcello. Anche gli amici 4 zampe potranno trovare i loro spazi, alcune zone della spiaggia di Jesolo sono infatti a loro accessibili; come, ad esempio, La spiaggia Bau Bau – direttamente accanto all`hotel – che consente agli amici a 4 zampe di tuffarsi nel mare. Nelle vicinanze della proprietà, inoltre, sono presenti diversi parchi per concedersi una passeggiata con il proprio cane, come il Parco Ca`Silis e il Parco Pegaso.

Parte di The Leading Hotels of the World, che vanta oltre 400 alberghi di lusso in 80 Paesi, il 5 stelle Falkensteiner Hotel Kronplatz nasce invece dal progetto dell`architetto Matteo Thun e propone un concept molto contemporaneo a cui viene aggiunto un tocco locale alpino, pensato dagli amanti della montagna per gli amanti della montagna. La struttura si trova nella suggestiva cornice di Plan de Corones, alle porte delle Dolomiti e si ispira alla passione delle leggende degli sport alpini dell’Alto Adige e alla varietà delle montagne della zona. Qui gli amici a 4 zampe possono, ad esempio, passeggiare per il Lago di Braies o il Parco Naturale Puez-Odle. Fra le altre walking tips ci sono anche una passeggiata nel bosco seguendo un percorso che si snoda per 3 km attraverso i campi e un giro a Plan de Corones lungo un sentiero di 2,6 km immerso nella natura.

(Ssa /askanews)