Settimana amara per i club venezuelani nelle coppe internazionali

CARACAS. – La prima giornata delle coppe internazionali ha lasciato un boccone amaro ai club della Liga Futve: Caracas, Deportivo Táchira, Metropolitanos e Rayo Zuliano sono stati superati nelle gare di Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana.

Sul campo dello stadio Olímpico, i “Rojos del Ávila” sono stati superati per 1-4 dall’ Atletico Mineiro con reti di Bruno Fuchs, Guilherme Arana, Paulinho (doppietta). I “capitolini” avevano accorciato le distanze con Danny Pérez.

Il Caracas, si presentava a questa sfida con il suo nuovo allenatore Henry Meléndez che pochi giorni fa aveva preso il posto di Leonardo González.

Nella prossima giornata, il Caracas andrá a far visita al Peñarol che in questo turno é stato battuto per 1-0 dal Rosario Central. Da segnalare che l’ex giocatore della Fiorentina Olivera è stato colpito con una pietra lanciata dagli spalti dell’Estadio Gigante de Arroyito, subito dopo il fischio finale della partita.

Martedí, a San Cristóbal, il Deportivo Táchira attuale campione della Liga Futve é stato superato per 0-2 dal River Plate con reti di Sebastián Boselli e Nicolás Fonseca nel secondo tempo. La svolta della partita é stato l’ingresso del “Diablito” Etcheverry che é riuscito a scardinare la difesa della squadra aurinegra. Martedí la formazione allenata da Eduardo Saragó volerá in Paraguay per sfidare il Libertad.

Nella Coppa Sudamericana, il Rayo Zuliano é stato battuto per 0-2 dal Danubio con reti di Gonzalo Bueno (78’) e Sebastián “papelito” Fernández (90+3’). Nella prossima giornata i “maracuchos” affronteranno l’Atletico Paranaense in Brasile.

In Perú, Metropolitanos é stato rimontato nel finale dal Deportivo Garcilazo: sconfitta per 3-2 a 3.300 metri sul livello del mare. I “violetas” si erano portati in vantaggio in due occasioni con Charlis Ortiz (25 e 37), per i padroni di casa hanno lasciato il segno Gaspar Gentile (30), Pablo Augusto Erustes di calcio di rigore (63’) e Anthony Gordillo (90´+3). La settimana prossima Metropolitanos se la vedrà con il Cuiabá di Brasile.

(di Fioravante De Simone // redazione Caracas)